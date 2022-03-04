***MPT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
04.03.2022 16:03
***MPT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [MPT]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 07/03/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı MPTMükafat Portföy Yönetimi A.Ş.Birinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.Aktif Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007296
BIST
16:502.000
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -23,46
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
16:5014,2487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1345
|Açılış
|: 14,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
16:5015,5893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0547
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
16:50891,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 12,07
|Açılış
|: 891,25
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler16:50
|AVOD
|1,44
|20.014.008
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|266.360.737
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.511.564
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.298.045
|% 9,95
|
|BUCIM
|2,04
|83.080.695
|% 9,68
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,03
|60.659.692
|% -6,77
|
|DOCO
|1.224,40
|25.216.048
|% -6,28
|
|ACSEL
|24,00
|20.950.052
|% -5,96
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,44
|4.006.711.669
|% -1,25
|
|EREGL
|34,26
|2.306.801.088
|% -3,06
|
|THYAO
|25,28
|1.621.722.888
|% -2,54
|
|ASELS
|24,40
|1.336.077.602
|% 2,43
|
|KOZAL
|129,20
|1.164.308.480
|% 0,23
|
|ODAS
|1,45
|450.229.144
|% 9,02
|
|KRDMD
|13,44
|4.006.711.669
|% -1,25
|
|DOHOL
|2,88
|782.715.855
|% 8,68
|
|YKBNK
|3,63
|493.908.489
|% -0,82
|
|PETKM
|7,97
|1.075.419.479
|% 0,89
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2295
|14,2487
|% 0,95
|
|Euro
|15,5409
|15,5893
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,7953
|18,8895
|% 0,13
|
|Frank
|15,4081
|15,5010
|% 0,70
|
|Riyal
|3,7840
|3,8029
|% 0,90
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|8,20
|
|Altın Gr.
|891
|891
|11,73
|
|Cumhuriyet
|5.899
|5.988
|88,00
|
|Tam
|5.871
|6.020
|81,30
|
|Yarım
|2.838
|2.912
|39,33
|
|Çeyrek
|1.423
|1.456
|19,66
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,88
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05EDATA
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 22.76 lira fiyatla işlem gören hissede 767, 131 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 1, 998 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 23 altında . İşlem hacmi 23, 075.00 milyon TL de
-
16:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, KCHOL, TCELL
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 71 kaybederek (% -1.29 ) 1, 811
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVES, MEDTR, YUNSA