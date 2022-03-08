***MPT* *MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MPT******MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [MPT]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2022 tarih ve E-12233903-320.04-17457 sayılı izin yazısına istinaden onaylanan ihraç belgesi tadil metni ekte kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008499BIST