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***MPY* *DITAS* *MAC*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

15.04.2020 11:35
GÜNCEL HABERLER



***MPY******DITAS******MAC*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [DITAS]
İlgili Fonlar [MAC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu (MAC)'nun 14.04.2020 tarihinde yapılan alım işlemleri ile birlikte DITAS sermayesindeki payı %5,59 olmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838307


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANFM 7,92 15.704.084 % 10,00  
DITAS 13,97 3.201.497 % 10,00  
VKING 4,62 6.229.025 % 10,00  
MGROS 28,86 569.890.774 % 9,98  
PETUN 14,90 81.792.726 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5979 8,6410 % 0,20  
Frank 7,1156 7,1584 % 0,67  
Riyal 1,8282 1,8373 % 1,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.719 -8,49  
Altın Gr. 381 381 2,31  
Cumhuriyet 2.439 2.500 20,00  
Tam 2.507 2.573 20,60  
Yarım 1.220 1.252 10,00  
Çeyrek 612 626 5,00  
Gümüş.Ons 15,43 15,47 -0,31  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,03  
B. Petrol 27,23 27,23 -2,37  
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