***MPY* *DITAS* *MAC*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.04.2020 11:35
***MPY******DITAS******MAC*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DITAS]
İlgili Fonlar [MAC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu (MAC)'nun 14.04.2020 tarihinde yapılan alım işlemleri ile birlikte DITAS sermayesindeki payı %5,59 olmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838307
BIST
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.694,88
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:056,8952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0788
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9070
En Düşük
6,8079
18:057,5266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0412
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5307
En Düşük
7,4578
18:05380,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,17
|Açılış
|: 380,93
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.704.084
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.201.497
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|569.890.774
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.485.750
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.198.667
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.972.689
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.230
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.043.836.307
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|404.440.888
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5979
|8,6410
|% 0,20
|
|Frank
|7,1156
|7,1584
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8282
|1,8373
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-8,49
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,31
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.500
|20,00
|
|Tam
|2.507
|2.573
|20,60
|
|Yarım
|1.220
|1.252
|10,00
|
|Çeyrek
|612
|626
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,47
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,23
|27,23
|-2,37
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
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17:59XU100
Endeks 95, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 64 altında . İşlem hacmi 16, 148.00 milyon TL de
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17:59YGYO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 0.47 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 653, 656 adet işlem
-
17:58BRKSN
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 024, 104 adet işlem
-
17:57AYEN
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 413, 245 adet işlem