***MPY* *DITAS* *MAC*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
24.11.2021 12:40
***MPY******DITAS******MAC*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu (MAC)'nun 22.11.2021 tarihinde yapılan satış işlemi ile birlikte DITAS sermayesindeki payı %5'in altına inmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979417
BIST
14:241.818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.813
14:2412,1027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,2151
|Açılış
|: 12,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
14:2413,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,2691
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
14:24694,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 11,01
|Açılış
|: 695,05
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler14:22
|YEOTK
|55,55
|81.035.147
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|245.488.733
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|16.621.537
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|26.556.654
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|19.230.978
|% -9,95
|
|TSPOR
|7,50
|453.894.466
|% -8,76
|
|DITAS
|25,10
|76.125.984
|% -8,53
|
|PETKM
|7,69
|1.714.243.629
|% -3,15
|
|SASA
|39,66
|1.690.106.615
|% 3,17
|
|ASELS
|21,84
|1.210.673.240
|% 4,00
|
|GARAN
|11,76
|953.900.416
|% -0,59
|
|KRDMD
|8,73
|846.926.624
|% -0,57
|
|PETKM
|7,69
|1.714.243.629
|% -3,15
|
|YKBNK
|3,44
|471.431.686
|% -0,86
|
|ODAS
|1,61
|165.914.244
|% 1,26
|
|KRDMD
|8,73
|846.926.624
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,23
|202.308.098
|% 0,45
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0810
|12,1027
|% 1,81
|
|Euro
|13,5691
|13,5988
|% 2,02
|
|Sterlin
|16,0830
|16,1636
|% 1,79
|
|Frank
|12,9162
|12,9940
|% 1,87
|
|Riyal
|3,2188
|3,2349
|% 1,88
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|2,28
|
|Altın Gr.
|697
|697
|13,85
|
|Cumhuriyet
|4.568
|4.637
|27,00
|
|Tam
|4.569
|4.685
|38,20
|
|Yarım
|2.208
|2.266
|18,47
|
|Çeyrek
|1.108
|1.133
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,20
|9,21
|0,20
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|0,11
|