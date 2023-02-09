***MPY* *MAC* *MAS*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 11:07
***MPY******MAC******MAS*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [MAC, MAS]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon alım/satım emirlerinin durdurulmasına ilişkin özel açıklama:
Değerli Yatırımcılarımız,
Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08/02/2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı uyarınca, III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7. fıkrası çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. ( BIST ) Pay Piyasası 'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar, ilgili fonların birim pay değeri hesaplamamaları ve katılma payı alım satımını durdurmaları uygun bulunmuştur
Bu kapsamda fonumuzun birim pay değeri hesaplanmayacaktır ve katılma payı alım satımı durdurulmuştur. Pay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonları için değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının (TEFAS'ta gerçekleşen işlemler dahil) gerçekleştirilmesinde, değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111959
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8386
En Düşük
18,8061
10:4220,2873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1086
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3119
En Düşük
20,1179
10:421.139,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.139,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.142,13
En Düşük
1.133,54
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8319
|18,8345
|% 0,04
|
|Euro
|20,2763
|20,2858
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,8071
|22,9215
|% 0,67
|
|Frank
|20,3951
|20,5179
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0029
|5,0280
|% -0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|7,23
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.140
|4,43
|
|Cumhuriyet
|7.686
|7.802
|13,00
|
|Tam
|7.729
|7.775
|9,00
|
|Yarım
|3.776
|3.805
|5,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.902
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,62
|0,12
|
|B. Petrol
|85,31
|85,31
|0,21
|