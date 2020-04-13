***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2020 09:38
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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14.01.2020
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 26.417,91 % 0,0315 % 0,023216 % 73,700608
Global Menkul Değerler A.Ş. 22.446,6 % 0,007795 % 0,019726 % 253,055875
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837349
BIST
12:2896.700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 228,54
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.797
En Düşük
95.019
12:286,7688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0717
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
12:287,4029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0877
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
12:28367,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 4,19
|Açılış
|: 367,67
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.360.192
|% 9,99
|
|BANVT
|18,40
|19.437.942
|% 9,98
|
|RTALB
|7,16
|2.970.597
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.405.830
|% 9,97
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|ETYAT
|1,34
|2.982.653
|% -5,63
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,18
|855.253.212
|% 3,88
|
|PGSUS
|55,00
|481.189.389
|% 7,95
|
|GARAN
|8,55
|419.847.821
|% -0,93
|
|ASELS
|25,06
|193.013.963
|% -0,16
|
|TSPOR
|4,57
|164.142.180
|% 6,28
|
|THYAO
|10,18
|855.253.212
|% 3,88
|
|CEMAS
|1,00
|77.738.651
|% 6,38
|
|YKBNK
|2,04
|128.375.386
|% -0,97
|
|IHLAS
|0,65
|40.408.506
|% 4,84
|
|AVOD
|1,89
|97.308.962
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4374
|8,4798
|% 1,47
|
|Frank
|6,9755
|7,0175
|% 1,00
|
|Riyal
|1,7942
|1,8032
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.690
|3,56
|
|Altın Gr.
|367
|367
|3,77
|
|Cumhuriyet
|2.349
|2.405
|25,10
|
|Tam
|2.415
|2.475
|29,60
|
|Yarım
|1.175
|1.204
|12,60
|
|Çeyrek
|589
|602
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,31
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,26
|31,26
|-0,22
|