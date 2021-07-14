***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2021 12:07
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.324,77 % 0,03 % 0,01 % 34,77
BGC Partners Mankul Değerler A.Ş. 7.158,76 % 0,03 % 0,01 % 39,36
Global Menkul Değerler A.Ş. 11.025,7 % 0,01 % 0,02 % 365,63
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951052
BIST
12:111.363
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 16,19
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.367
En Düşük
1.349
12:118,6380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0187
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,6062
12:1110,1823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0181
|Açılış
|: 10,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1397
12:11504,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,09
|Açılış
|: 504,06
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
504,06
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler12:11
|EDATA
|8,12
|50.270.355
|% 9,88
|
|UTPYA
|20,50
|50.635
|% 9,39
|
|VBTYZ
|14,29
|105.941.175
|% 8,92
|
|BLCYT
|18,02
|23.468.240
|% 7,65
|
|IDEAS
|50,80
|6.939.909
|% 7,49
|
|MMCAS
|5,87
|84.816
|% -7,99
|
|BANVT
|60,00
|1.300.850
|% -5,06
|
|EKIZ
|7,03
|116.740
|% -5,00
|
|CASA
|127,00
|18.415
|% -4,58
|
|BASCM
|11,40
|17.875
|% -4,20
|
|SASA
|29,86
|777.514.003
|% 5,36
|
|GARAN
|8,49
|474.193.893
|% 0,47
|
|THYAO
|13,12
|304.510.550
|% 0,15
|
|KRDMD
|7,25
|201.486.445
|% 2,26
|
|FROTO
|172,70
|176.477.245
|% 2,31
|
|PEKGY
|1,00
|84.453.793
|% 0,00
|
|GARAN
|8,49
|474.193.893
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,29
|99.820.337
|% 0,88
|
|PETKM
|5,33
|162.922.066
|% 1,72
|
|KRDMD
|7,25
|201.486.445
|% 2,26
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6344
|8,6380
|% 0,22
|
|Euro
|10,1782
|10,1823
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,9126
|11,9723
|% 0,36
|
|Frank
|9,3530
|9,4094
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2949
|2,3064
|% 0,16
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|6,47
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,27
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.377
|11,00
|
|Tam
|3.311
|3.394
|11,76
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|5,69
|
|Çeyrek
|803
|821
|2,84
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|0,04
|
|B. Petrol
|76,12
|76,12
|-0,37
|