***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 11:33
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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13.01.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 50.765,85 % 0,0315 % 0,01293 % 41,046642
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 18.444,27 % 0,0315 % 0,004698 % 14,913106
Global Menkul Değerler A.Ş. 26.631,93 % 0,058398 % 0,006783 % 11,615158
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020390
BIST
12:092.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 13,94
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.472
12:0914,6173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0231
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6188
En Düşük
14,5748
12:0915,9901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0762
|Açılış
|: 15,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9901
En Düşük
15,8849
12:09926,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,06
|Açılış
|: 926,22
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
925,20
BIST En Aktif Hisseler12:09
|EKGYO
|2,96
|1.854.737.984
|% 9,23
|
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|MEPET
|3,24
|23.576.822
|% 7,28
|
|TRGYO
|7,18
|121.516.179
|% 7,00
|
|ISGYO
|12,04
|6.702.247
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|DOBUR
|52,00
|3.274.502
|% -4,76
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|MZHLD
|34,86
|1.793.763
|% -3,17
|
|THYAO
|37,04
|2.629.486.211
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,96
|1.854.737.984
|% 9,23
|
|EREGL
|35,36
|796.247.441
|% 0,57
|
|GARAN
|13,68
|734.665.387
|% 0,29
|
|KOZAL
|168,70
|650.116.639
|% -1,11
|
|EKGYO
|2,96
|1.854.737.984
|% 9,23
|
|DOHOL
|3,84
|623.903.947
|% 0,52
|
|ODAS
|2,35
|277.521.862
|% 3,07
|
|TSKB
|1,74
|204.276.810
|% 2,96
|
|YKBNK
|5,09
|530.465.893
|% 1,19
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6117
|14,6173
|% 0,16
|
|Euro
|15,9690
|15,9901
|% 0,48
|
|Sterlin
|19,1358
|19,2317
|% 0,27
|
|Frank
|15,5622
|15,6560
|% 0,09
|
|Riyal
|3,8855
|3,9050
|% 0,14
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|-9,16
|
|Altın Gr.
|925
|926
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|-5,00
|
|Tam
|6.103
|6.255
|-10,89
|
|Yarım
|2.950
|3.026
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.480
|1.513
|-2,63
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,61
|