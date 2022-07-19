***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 12:18
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 80.160,84 % 0,030752 % 0,018598 % 60,475686
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 18.444,27 % 0,0315 % 0,004279 % 13,584649
Global Menkul Değerler A.Ş. 64.052,29 % 0,043459 % 0,01486 % 34,194062
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046298
BIST
13:492.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 39,58
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.493
En Düşük
2.448
13:4917,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1482
|Açılış
|: 17,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5808
En Düşük
17,4264
13:4918,0352
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,3212
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0528
En Düşük
17,6727
13:49969,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,13
|Açılış
|: 969,68
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
969,86
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler13:47
|KLRHO
|12,55
|13.594.670
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.822.799
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.546.491
|% 9,97
|
|RTALB
|10,16
|149.365.093
|% 9,96
|
|HUBVC
|8,72
|20.382.176
|% 9,96
|
|LIDFA
|9,36
|25.883.261
|% -5,07
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
|
|HEDEF
|6,74
|4.276.843
|% -3,58
|
|CANTE
|55,15
|24.131.634
|% -3,25
|
|PENTA
|412,70
|27.615.247
|% -3,12
|
|EKGYO
|3,13
|927.359.948
|% 5,39
|
|YKBNK
|4,52
|730.614.041
|% 2,96
|
|ODAS
|3,55
|567.078.475
|% 1,72
|
|AKSEN
|28,70
|336.583.351
|% 0,70
|
|GESAN
|51,20
|234.478.860
|% 8,47
|
|EKGYO
|3,13
|927.359.948
|% 5,39
|
|ODAS
|3,55
|567.078.475
|% 1,72
|
|PSGYO
|2,89
|90.454.198
|% 4,89
|
|HALKB
|4,91
|141.997.177
|% 1,24
|
|TTKOM
|8,84
|214.673.962
|% 1,61
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5713
|17,5765
|% 0,83
|
|Euro
|18,0294
|18,0437
|% 1,86
|
|Sterlin
|21,0612
|21,1668
|% 1,22
|
|Frank
|18,0734
|18,1822
|% 1,57
|
|Riyal
|4,6639
|4,6873
|% 0,58
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|5,21
|
|Altın Gr.
|969
|969
|9,21
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.624
|11,00
|
|Tam
|6.549
|6.615
|-9,00
|
|Yarım
|3.191
|3.234
|1,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,88
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,80
|