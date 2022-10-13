***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2022 15:51
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Konisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 153.600,74 % 0,025165 % 0,029361 % 116,675654
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 18.444,27 % 0,0315 % 0,003526 % 11,192631
Global Menkul Değerler A.Ş. 150.167,7 % 0,005014 % 0,028705 % 572,549305
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071628
BIST
16:293.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 14,36
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.524
16:2918,5906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
16:2917,9882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0337
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
16:29985,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -13,30
|Açılış
|: 985,49
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
983,20
BIST En Aktif Hisseler16:29
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|205.308.853
|% 9,99
|
|ARASE
|154,30
|96.024.801
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|116.575.438
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|284.205.623
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|831.592.314
|% -9,93
|
|RODRG
|28,10
|9.447.167
|% -9,12
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,00
|6.349.425.818
|% 2,23
|
|PETKM
|14,78
|2.036.383.003
|% 0,89
|
|AKBNK
|12,87
|1.838.416.106
|% -0,46
|
|SASA
|82,75
|1.809.492.515
|% 1,04
|
|ASELS
|31,06
|1.635.453.079
|% -1,77
|
|EKGYO
|4,12
|1.020.021.159
|% -0,48
|
|YKBNK
|8,24
|1.403.465.883
|% 0,49
|
|ODAS
|8,26
|1.248.625.546
|% 6,03
|
|ISCTR
|8,16
|1.253.212.455
|% -1,09
|
|DOHOL
|5,39
|792.187.926
|% 2,47
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5881
|18,5906
|% 0,14
|
|Euro
|17,9754
|17,9882
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,7260
|20,8300
|% 0,87
|
|Frank
|18,4054
|18,5163
|% -0,70
|
|Riyal
|4,9327
|4,9574
|% 0,15
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-25,37
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-12,59
|
|Cumhuriyet
|6.638
|6.738
|-67,00
|
|Tam
|6.664
|6.724
|-69,00
|
|Yarım
|3.247
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.643
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,26
|
|B. Petrol
|91,67
|91,67
|-0,78
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44AZTEK
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 667, 034 adet işlem
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16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 18 artarak (% 0.16 ) 3, 849
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16:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, AKBNK
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16:43XU100
Endeks 3, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 44, 354.00 milyon TL de
-
16:43MEGAP
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 632, 658 adet işlem