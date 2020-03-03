***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.907.416 -15.003.533Net Dönem Karı (Zararı)42.800.994 -308.474NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-35.612.693 -10.318.970Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 -171.299Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-34.269.318 -9.462.155Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.343.375 -685.516İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-17.439.092 -5.232.904Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler317.700 308.260Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler81.352 -456.031İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-17.838.144 -5.085.133FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.250.791 -15.860.348Alınan Temettü1.343.375 685.516Alınan Faiz0 171.299Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.816.350 13.233.565Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit30.801.484 17.895.066Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-15.985.134 -4.661.501Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.908.934 -1.769.968Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.908.934 -1.769.968DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ254.755 2.024.723DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.163.689 254.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.165.496 254.928Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları5 0 317.700Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar7 106.237.473 54.131.645Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR112.402.969 54.704.273YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları6 0 167Krediler0 0Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar6 173.584 92.065TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)173.584 92.232TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)112.229.385 54.612.041Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)54.612.041 41.686.950Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)42.800.994 -308.474Katılma Payı İhraç Tutarı (+)30.801.484 16.941.852Katılma Payı İade Tutarı (-)-15.985.134 -3.708.287TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 112.229.385 54.612.041Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 210.191 317.435Temettü Gelirleri11 1.343.375 685.516Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 8.289.424 9.131.688Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 34.269.317 -9.462.155Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ44.112.307 672.484Yönetim Ücretleri8 -1.169.412 -858.127Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -61.686 -45.380MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri8 -5.900 -4.130Danışmanlık Ücretleri0 0Kurul Ücretleri8 -15.153 -10.481Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -48.551 -54.128Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,12 -10.611 -8.712ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.311.313 -980.958ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.800.994 -308.474FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)42.800.994 -308.474DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)42.800.994 -308.474http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823991BIST