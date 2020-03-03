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***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

03.03.2020 18:15
GÜNCEL HABERLER



***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.907.416 -15.003.533
Net Dönem Karı (Zararı)
42.800.994 -308.474
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-35.612.693 -10.318.970
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -171.299
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-34.269.318 -9.462.155
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.343.375 -685.516
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.439.092 -5.232.904
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
317.700 308.260
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
81.352 -456.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.838.144 -5.085.133
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.250.791 -15.860.348
Alınan Temettü
1.343.375 685.516
Alınan Faiz
0 171.299
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.816.350 13.233.565
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
30.801.484 17.895.066
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-15.985.134 -4.661.501
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.908.934 -1.769.968
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.908.934 -1.769.968
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
254.755 2.024.723
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.163.689 254.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.165.496 254.928
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
5 0 317.700
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
7 106.237.473 54.131.645
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
112.402.969 54.704.273
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
6 0 167
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 173.584 92.065
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
173.584 92.232
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
112.229.385 54.612.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
54.612.041 41.686.950
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
42.800.994 -308.474
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
30.801.484 16.941.852
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-15.985.134 -3.708.287
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 112.229.385 54.612.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 210.191 317.435
Temettü Gelirleri
11 1.343.375 685.516
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.289.424 9.131.688
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 34.269.317 -9.462.155
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
44.112.307 672.484
Yönetim Ücretleri
8 -1.169.412 -858.127
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -61.686 -45.380
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -5.900 -4.130
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -15.153 -10.481
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -48.551 -54.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,12 -10.611 -8.712
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.311.313 -980.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.800.994 -308.474
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
42.800.994 -308.474
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
42.800.994 -308.474



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823991


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Çeyrek 507 518 -3,38  
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