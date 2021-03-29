***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-136.222.458 -8.907.416Net Dönem Karı (Zararı)150.727.146 42.800.994NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-66.463.227 -35.822.884Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-985.080 -210.191Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-63.086.437 -34.269.318Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.391.710 -1.343.375İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-223.863.167 -17.439.092Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.188.580 317.700Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.737.505 81.352İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-225.412.092 -17.838.144FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-139.599.248 -10.460.982Alınan Temettü2.391.710 1.343.375Alınan Faiz985.080 210.191FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI162.263.583 14.816.350Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit378.194.467 30.801.484Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-215.930.884 -15.985.134YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.041.125 5.908.934NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.041.125 5.908.934DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.163.689 254.755DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.204.814 6.163.689Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 32.204.814 6.165.496Takas Alacakları5 1.188.580 0Finansal Varlıklar7 394.737.807 106.237.473TOPLAM VARLIKLAR428.131.201 112.402.969YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 1.185.275 0Diğer Borçlar6 1.725.814 173.584TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.911.089 173.584TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)425.220.112 112.229.385Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)112.229.383 54.612.041Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)150.727.146 42.800.994Katılma Payı İhraç Tutarı (+)378.194.467 30.801.484Katılma Payı İade Tutarı (-)-215.930.884 -15.985.134TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)425.220.112 112.229.385Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 985.080 210.191Temettü Gelirleri11 2.391.710 1.343.375Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 88.168.961 8.289.424Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 63.086.438 34.269.317ESAS FAALİYET GELİRLERİ154.632.189 44.112.307Yönetim Ücretleri8 -3.365.117 -1.169.412Saklama Ücretleri8 -177.084 -61.686Denetim Ücretleri8 -8.850 -5.900Kurul Ücretleri8 -46.131 -15.153Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -303.046 -48.551Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,12 -4.815 -10.611ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.905.043 -1.311.313ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)150.727.146 42.800.994NET DÖNEM KARI (ZARARI)150.727.146 42.800.994DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)150.727.146 42.800.994http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921566BIST