***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.03.2021 18:21
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-136.222.458 -8.907.416
Net Dönem Karı (Zararı)
150.727.146 42.800.994
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-66.463.227 -35.822.884
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-985.080 -210.191
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-63.086.437 -34.269.318
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.391.710 -1.343.375
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-223.863.167 -17.439.092
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.188.580 317.700
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.737.505 81.352
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-225.412.092 -17.838.144
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-139.599.248 -10.460.982
Alınan Temettü
2.391.710 1.343.375
Alınan Faiz
985.080 210.191
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
162.263.583 14.816.350
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
378.194.467 30.801.484
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-215.930.884 -15.985.134
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.041.125 5.908.934
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.041.125 5.908.934
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.163.689 254.755
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.204.814 6.163.689
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 32.204.814 6.165.496
Takas Alacakları
5 1.188.580 0
Finansal Varlıklar
7 394.737.807 106.237.473
TOPLAM VARLIKLAR
428.131.201 112.402.969
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 1.185.275 0
Diğer Borçlar
6 1.725.814 173.584
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.911.089 173.584
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
425.220.112 112.229.385
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
112.229.383 54.612.041
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
150.727.146 42.800.994
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
378.194.467 30.801.484
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-215.930.884 -15.985.134
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
425.220.112 112.229.385
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 985.080 210.191
Temettü Gelirleri
11 2.391.710 1.343.375
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 88.168.961 8.289.424
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 63.086.438 34.269.317
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
154.632.189 44.112.307
Yönetim Ücretleri
8 -3.365.117 -1.169.412
Saklama Ücretleri
8 -177.084 -61.686
Denetim Ücretleri
8 -8.850 -5.900
Kurul Ücretleri
8 -46.131 -15.153
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -303.046 -48.551
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,12 -4.815 -10.611
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.905.043 -1.311.313
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
150.727.146 42.800.994
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
150.727.146 42.800.994
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
150.727.146 42.800.994
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921566
BIST