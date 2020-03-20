***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
20.03.2020 13:08
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.10.2020
Açıklamalar
31.12.2019 Tarihli Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830989
BIST
15:5485.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 721,21
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.891
15:546,5192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0251
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
15:546,9825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0188
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
15:54313,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 3,34
|Açılış
|: 313,36
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|5.639.152
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.400.050
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.124.122
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|644.394
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,25
|189.540
|% -8,71
|
|KLMSN
|10,44
|22.192.041
|% -6,87
|
|TSPOR
|2,05
|174.690.021
|% -6,39
|
|TTRAK
|40,32
|1.542.173
|% -3,31
|
|MTRYO
|5,08
|34
|% -3,24
|
|GARAN
|7,46
|677.977.734
|% -1,58
|
|THYAO
|7,99
|399.730.490
|% 0,63
|
|ASELS
|21,18
|340.870.783
|% 0,38
|
|YKBNK
|1,91
|182.675.377
|% 0,53
|
|TSPOR
|2,05
|174.690.021
|% -6,39
|
|YKBNK
|1,91
|182.675.377
|% 0,53
|
|ODAS
|1,22
|112.684.653
|% 3,39
|
|GARAN
|7,46
|677.977.734
|% -1,58
|
|TSPOR
|2,05
|174.690.021
|% -6,39
|
|ISFIN
|3,05
|172.918.846
|% 6,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6615
|7,6999
|% 2,23
|
|Frank
|6,6146
|6,6544
|% 0,06
|
|Riyal
|1,7293
|1,7380
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.493
|20,78
|
|Altın Gr.
|313
|313
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,54
|12,59
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|2,61
|2,62
|0,07
|
|B. Petrol
|28,27
|28,27
|-0,20
|