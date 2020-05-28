***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.05.2020 13:13
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
Açıklamalar
31.03.2020 Tarihli Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847239
BIST
14:10105.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 84,77
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
14:106,8200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0478
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
14:107,5050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0452
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5083
En Düşük
7,4416
14:10377,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 5,62
|Açılış
|: 377,66
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,05
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|11.466.650
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|9.552.937
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|74.266.119
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|18.716.711
|% 9,83
|
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|
|CMENT
|31,68
|4.129.073
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|1.967.755
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.562.460
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|99.265
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,60
|2.401.476.231
|% 2,19
|
|GARAN
|7,73
|1.592.411.555
|% 1,18
|
|PGSUS
|59,00
|832.188.476
|% -0,17
|
|ASELS
|30,06
|484.572.686
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,63
|471.249.881
|% 0,54
|
|GARAN
|7,73
|1.592.411.555
|% 1,18
|
|THYAO
|12,60
|2.401.476.231
|% 2,19
|
|EKGYO
|1,42
|210.590.418
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,21
|257.349.490
|% 0,00
|
|AVOD
|3,66
|399.304.787
|% -2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3225
|8,3643
|% 0,51
|
|Frank
|6,9957
|7,0379
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8090
|1,8181
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|15,22
|
|Altın Gr.
|377
|377
|5,03
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.478
|31,90
|
|Tam
|2.520
|2.554
|44,20
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|16,00
|
|Çeyrek
|615
|622
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|35,09
|35,09
|0,49
|