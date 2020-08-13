***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
13.08.2020 16:19
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2020
Açıklamalar
30.06.2020 Tarihli Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868631
BIST
16:101.114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
16:107,3274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0062
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
16:108,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0434
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
16:10453,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,25
|Açılış
|: 453,31
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler16:10
|MSGYO
|4,18
|39.165.252
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|3.169.504
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|AKYHO
|5,51
|66.756.168
|% 9,98
|
|POLTK
|166,80
|154.645
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.619.934
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|BALAT
|2,10
|601.954
|% -8,30
|
|ASELS
|17,87
|855.423.714
|% 0,68
|
|TUPRS
|78,95
|834.953.157
|% 1,54
|
|GARAN
|7,04
|698.318.171
|% -0,42
|
|THYAO
|11,16
|671.570.576
|% -2,28
|
|EKGYO
|2,03
|649.831.915
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,03
|649.831.915
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,88
|616.041.150
|% -4,64
|
|KARSN
|3,19
|618.839.520
|% 4,25
|
|SKBNK
|1,55
|292.342.057
|% 2,65
|
|ODAS
|2,52
|371.047.453
|% -0,40
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3194
|7,3274
|% -0,08
|
|Euro
|8,6687
|8,6852
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,5412
|9,5891
|% 0,14
|
|Frank
|7,9979
|8,0461
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9441
|1,9538
|% -0,29
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|20,85
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,19
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-5,00
|
|Tam
|3.004
|3.081
|-13,24
|
|Yarım
|1.452
|1.491
|-6,41
|
|Çeyrek
|728
|745
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,54
|1,02
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,16
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|-0,16
|