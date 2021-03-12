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***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

12.03.2021 15:38



***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2020
Açıklamalar

31.12.2020 Tarihli Faaliyet Raporu ektedir. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917904


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BIST En Aktif Hisseler15:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 17,71 10.067.834 % 10,00  
MERIT 311,50 1.268.835 % 9,99  
VAKKO 14,24 44.825.968 % 9,96  
KAPLM 26,08 2.923.613 % 9,95  
LUKSK 51,35 6.033.645 % 9,91  
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15:31 Alış Satış %  
Dolar 7,5634 7,5663 % 1,21  
Euro 9,0286 9,0343 % 0,64  
Sterlin 10,5214 10,5742 % 0,88  
Frank 8,1305 8,1795 % 0,89  
Riyal 2,0186 2,0287 % 1,56  
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15:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.705 -19,05  
Altın Gr. 416 416 1,87  
Cumhuriyet 2.755 2.797 -22,00  
Tam 2.746 2.818 -5,76  
Yarım 1.327 1.363 -2,78  
Çeyrek 666 682 -1,39  
Gümüş.Ons 25,55 25,59 -0,57  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,05  
B. Petrol 69,47 69,47 -0,16  
Seans Raporu 15:31
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