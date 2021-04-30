***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.04.2021 10:26
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021
Açıklamalar
31.03.2021 Tarihli Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933095
BIST
10:431.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,86
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.402
En Düşük
1.396
10:438,2329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0299
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:439,9684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:43468,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,63
|Açılış
|: 468,97
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler10:43
|TIRE
|6,18
|1.721.124
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,42
|55.774.643
|% 9,92
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|GOZDE
|7,30
|72.531.663
|% 8,96
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,70
|35.730.593
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|857.100
|% -9,77
|
|RYSAS
|3,90
|13.884.639
|% -8,67
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|LUKSK
|59,00
|888.033
|% -6,35
|
|EREGL
|19,30
|239.789.732
|% 0,21
|
|THYAO
|12,16
|204.047.932
|% 1,50
|
|KOZAL
|110,50
|193.817.357
|% 1,94
|
|GARAN
|7,24
|183.752.144
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,17
|158.989.296
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,82
|67.192.547
|% -0,55
|
|GWIND
|4,93
|155.395.110
|% 4,89
|
|YKBNK
|2,11
|55.524.629
|% 0,48
|
|GARAN
|7,24
|183.752.144
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,17
|158.989.296
|% 0,70
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2277
|8,2329
|% 0,36
|
|Euro
|9,9589
|9,9684
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,4335
|11,4908
|% 0,31
|
|Frank
|9,0275
|9,0818
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1900
|2,2010
|% 0,46
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-2,97
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,80
|67,80
|-0,25
|