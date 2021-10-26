***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.10.2021 13:57
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2021
Açıklamalar
30.09.2021 Tarihli Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972397
BIST
14:161.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,73
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.510
En Düşük
1.501
14:169,4289
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -0,1556
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
14:1610,9620
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,1752
|Açılış
|: 10,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
14:16547,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -9,93
|Açılış
|: 547,03
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler14:16
|TSPOR
|4,87
|304.781.523
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.550.138
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|2.110.855
|% 9,75
|
|ERBOS
|113,20
|119.938.276
|% 9,16
|
|KARTN
|53,60
|77.860.107
|% 8,94
|
|BIOEN
|26,98
|275.050.174
|% -6,32
|
|HUBVC
|10,09
|14.763.036
|% -5,44
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|UFUK
|21,20
|45.132
|% -4,50
|
|GARAN
|9,25
|1.601.573.330
|% 1,87
|
|TUPRS
|140,80
|602.769.956
|% -0,71
|
|GUBRF
|66,55
|582.488.081
|% 2,94
|
|THYAO
|14,45
|555.181.602
|% 1,19
|
|EREGL
|19,93
|528.426.810
|% 1,53
|
|GARAN
|9,25
|1.601.573.330
|% 1,87
|
|ODAS
|1,42
|184.416.992
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,62
|241.217.424
|% 1,16
|
|TSPOR
|4,87
|304.781.523
|% 9,93
|
|KRDMD
|7,58
|462.705.008
|% 0,93
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4265
|9,4289
|% -1,62
|
|Euro
|10,9511
|10,9620
|% -1,57
|
|Sterlin
|13,0052
|13,0704
|% -1,10
|
|Frank
|10,2218
|10,2834
|% -1,48
|
|Riyal
|2,5078
|2,5204
|% -1,54
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-4,23
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-9,73
|
|Cumhuriyet
|3.618
|3.673
|-69,00
|
|Tam
|3.597
|3.688
|-70,95
|
|Yarım
|1.739
|1.784
|-34,32
|
|Çeyrek
|872
|892
|-17,17
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|-0,18
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,05
|