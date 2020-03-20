***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
20.03.2020 13:07
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -85.966 40.530 2.454.564
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
40.530 -40.530 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.459 -6.459 -6.459
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 -45.436 -6.459 -6.459 2.448.105 2.448.105
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -45.436 -6.459 -6.459 2.448.105 2.448.105
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-6.459 6.459 -6.459 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 1.217.196 1.217.196 1.217.196 1.217.196
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Avansı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 -51.895 1.217.196 1.217.196 3.665.301 3.665.301
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
323.975 -42.988
Dönem Karı (Zararı)
20 1.217.196 -6.459
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.217.196 -6.459
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.152.458 -349.865
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,16 13.649 9.722
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.489 3.038
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-196.549 -217.139
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-196.549 -217.139
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-831.323 -67.257
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-831.323 -67.257
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-141.724 -78.229
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
72.888 104.598
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.810 -18.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-148.810 -18.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-44.186 4.839
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.203 978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
45.881 53.451
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.888 2.699
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.888 2.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.912 61.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
74.912 61.593
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
137.626 -251.726
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
186.349 209.526
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -788
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.632 -318.215
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
77.372 91.099
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-73.886 -407.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.118 -2.105
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.118 -2.105
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZE 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.665.301 2.448.105
TOPLAM KAYNAKLAR
3.880.406 2.594.916
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 1.217.439 816.267
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.217.439 816.267
BRÜT KAR (ZARAR)
1.217.439 816.267
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -1.046.204 -1.130.649
Pazarlama Giderleri
15,16 -3.918 -21.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.049.879 329.921
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.217.196 -6.459
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.217.196 -6.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.217.196 -6.459
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.217.196 -6.459
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.217.196 -6.459
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.217.196 -6.459
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.217.196 -6.459
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.217.196 -6.459
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830988
BIST