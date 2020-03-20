***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 -85.966 40.530 2.454.564Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler40.530 -40.530 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.459 -6.459 -6.459Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AvansıDönem Sonu Bakiyeler13 2.500.000 -45.436 -6.459 -6.459 2.448.105 2.448.105Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 -45.436 -6.459 -6.459 2.448.105 2.448.105Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-6.459 6.459 -6.459 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 1.217.196 1.217.196 1.217.196 1.217.196Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye AvansıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13 2.500.000 -51.895 1.217.196 1.217.196 3.665.301 3.665.301Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI323.975 -42.988Dönem Karı (Zararı)20 1.217.196 -6.459Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.217.196 -6.459Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.152.458 -349.865Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,16 13.649 9.722Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.489 3.038Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-196.549 -217.139Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-196.549 -217.139Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-831.323 -67.257Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-831.323 -67.257Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-141.724 -78.229İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler72.888 104.598Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-148.810 -18.962İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-148.810 -18.962Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-44.186 4.839Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler126.203 978Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)45.881 53.451Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.888 2.699İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18.888 2.699İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.912 61.593Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)74.912 61.593Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları137.626 -251.726Alınan Temettüler0 0Alınan Faiz186.349 209.526Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -788YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.632 -318.215Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri77.372 91.099Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-73.886 -407.209Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.118 -2.105Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.118 -2.105FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZE 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.665.301 2.448.105TOPLAM KAYNAKLAR3.880.406 2.594.916Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.217.439 816.267TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.217.439 816.267BRÜT KAR (ZARAR)1.217.439 816.267Genel Yönetim Giderleri15,16 -1.046.204 -1.130.649Pazarlama Giderleri15,16 -3.918 -21.998Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 1.049.879 329.921ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.217.196 -6.459FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.217.196 -6.459SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.217.196 -6.459Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriSÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.217.196 -6.459DÖNEM KARI (ZARARI)1.217.196 -6.459Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.217.196 -6.459Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.217.196 -6.459Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.217.196 -6.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830988BIST