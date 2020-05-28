***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 -45.436 -6.459 2.448.105Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-6.459 6.459 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 1.156.683 1.156.683 1.156.683Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler13 2.500.000 -51.895 1.156.683 1.156.683 3.604.788 3.604.788Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 -51.895 56.640 56.640 3.604.787 3.604.787Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler1.156.683 -1.156.683 1.156.683 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -21.757 -21.757 -21.757 -21.757Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye AvansıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13 2.500.000 1.104.787 -21.757 -21.757 3.583.030 3.583.030Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.159 -85.868Dönem Karı (Zararı)-21.757 56.640Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-21.757 56.640Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler68.065 -193.745Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.121 1.931Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.776 2.030Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-31.753 -53.098Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-31.753 -53.098Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler226.799 -59.467Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler226.799 -59.467Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-132.878 -85.141İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-114.701 -32.661Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.088 -8.412İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9.088 -8.412Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-20.768 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler747 -1.020İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)747 -1.020Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-95.686 -94.103Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler95.088 2.649İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)95.088 2.649Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-17.920 -63.330Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-85.250 131.555Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-85.250 131.555Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-68.393 -169.766Alınan Faiz31.753 53.098Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.519 30.800YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-303.802 -2.242Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-300.273 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.529 -2.242Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.529 -2.242FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-345.961 -88.110Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-345.961 -88.110DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.457.878 1.144.535DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.111.917 1.056.425Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.111.917 1.457.878Finansal Yatırımlar2.262.488 2.189.015Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 2.262.488 2.189.015Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar2.262.488 2.189.015Ticari Alacaklar5 139.722 148.810İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar139.722 148.810Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 5.519 34.200Diğer Dönen Varlıklar9 5.164 10.200ARA TOPLAM3.524.810 3.840.103TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.524.810 3.840.103DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 27.672 6.905İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27.315 6.548İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar357 357Maddi Duran Varlıklar7 20.379 19.479Mobilya ve Demirbaşlar20.379 19.479Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 3.442 3.933Lisanslar3.442 3.933Peşin Ödenmiş Giderler12 105.672 9.986İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler105.672 9.986TOPLAM DURAN VARLIKLAR157.165 40.303TOPLAM VARLIKLAR3.681.975 3.880.406KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 27.960 45.881Diğer Borçlar6 31.116 126.203İlişkili Taraflara Diğer Borçlar15.097 116.126İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.019 10.077Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 60.513Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 15.254 18.888İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.254 18.888ARA TOPLAM74.330 251.485TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.330 251.485UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10 23.743 22.514Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23.743 22.514Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6 872 1.619TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.615 24.133TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER98.945 275.618ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.583.030 3.604.788Ödenmiş Sermaye13 2.500.000 2.500.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.104.787 -51.895Net Dönem Karı veya Zararı-21.757 1.156.683Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.583.030 3.604.788TOPLAM KAYNAKLAR3.681.975 3.880.406Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 454.986 289.636TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)454.986 289.636BRÜT KAR (ZARAR)454.986 289.636Genel Yönetim Giderleri15,16 -285.736 -267.963Pazarlama Giderleri15 0 -3.918Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 634.355 112.566Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -825.362 -73.681ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-21.757 56.640FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-21.757 56.640SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-21.757 56.640Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriSÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-21.757 56.640DÖNEM KARI (ZARARI)-21.757 56.640Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-21.757 56.640Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,00900000 0,02300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-21.757 56.640Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-21.757 56.640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847238BIST