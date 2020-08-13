***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
13.08.2020 16:19
82.105
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,37000000 0,05000000 0,38000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-259.630 0 -254.844 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-259.630 0 -254.844 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-102.883 0 -102.883 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-156.747 0 -151.961 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-259.630 0 -254.844 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
915.557 132.605 942.101 82.105
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
915.557 132.605 942.101 82.105
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868630
BIST
16:031.113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,72
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
16:037,3253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0083
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
16:038,6770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0352
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
16:03454,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,96
|Açılış
|: 454,02
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler16:03
|GLBMD
|4,95
|3.153.406
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|39.119.745
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|AKYHO
|5,51
|66.718.899
|% 9,98
|
|POLTK
|166,80
|154.645
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.600.178
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|BALAT
|2,10
|601.954
|% -8,30
|
|ASELS
|17,92
|846.761.819
|% 0,96
|
|TUPRS
|79,10
|829.828.061
|% 1,74
|
|GARAN
|7,06
|687.828.360
|% -0,14
|
|EKGYO
|2,04
|642.987.807
|% 0,00
|
|THYAO
|11,16
|639.515.592
|% -2,28
|
|EKGYO
|2,04
|642.987.807
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,90
|579.971.488
|% -3,97
|
|KARSN
|3,21
|616.137.540
|% 4,90
|
|SKBNK
|1,55
|290.369.900
|% 2,65
|
|ODAS
|2,54
|362.299.334
|% 0,40
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3232
|7,3253
|% -0,11
|
|Euro
|8,6673
|8,6770
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,5438
|9,5916
|% 0,17
|
|Frank
|7,9993
|8,0474
|% -0,11
|
|Riyal
|1,9426
|1,9523
|% -0,36
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|18,62
|
|Altın Gr.
|454
|454
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-5,00
|
|Tam
|3.011
|3.089
|-6,15
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|-2,98
|
|Çeyrek
|730
|747
|-1,49
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,17
|
|B. Petrol
|45,33
|45,33
|-0,10
|
Seans Raporu
16:03
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-
16:15CRDFA
Yüzde 5.79 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 679, 329 adet işlem
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16:14AKYHO
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 022, 599 adet işlem
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16:13XU100
Endeks 1, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 13, 871.00 milyon TL de
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16:13KLMSN
Yüzde 5.13 oranında artışla 14.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 778, 513 adet işlem
-
16:12BERA
Yüzde 6.79 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 673, 249 adet işlem