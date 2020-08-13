***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









82.105Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,37000000 0,05000000 0,38000000 0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-259.630 0 -254.844 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-259.630 0 -254.844 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-102.883 0 -102.883 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-156.747 0 -151.961 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-259.630 0 -254.844 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)915.557 132.605 942.101 82.105Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları915.557 132.605 942.101 82.105http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868630BIST