***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 -45.436 -6.459 2.448.105Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-6.459 6.459 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 983.260 983.260 983.260Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye Avansı13 2.500.000 -51.895 983.260 983.260 3.431.365 3.431.365Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 -51.895 983.260 983.260 3.431.365 3.431.365Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler983.360 -983.360 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 173.423 1.675.272 1.675.272 1.848.695 1.848.695Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye AvansıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13 2.500.000 1.104.788 1.675.272 1.675.272 5.280.060 5.280.060Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI480.778 533.847Dönem Karı (Zararı)1.675.272 578.683Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.675.272 578.683Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.139.061 -457.104Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.374 6.693Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-199.015 10.351Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-82.147 -157.414Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-82.147 -157.414Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.232.358 -316.734Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.232.358 -316.734Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler98.716 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler260.369 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-137.580 254.854Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-130.898 -21.019İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-130.898 -21.019Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 57.010İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 57.010Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-65.287 -32.578Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler107.930 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)107.930 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-12.686 -65.836Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.839 57.010İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.839 57.010İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-39.478 260.267Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-39.478 260.267Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları398.631 376.433Alınan Faiz82.147 157.414Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-779.414 -281.992Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 -276.150Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-731.466 -5.842Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-47.948 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-47.948 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-298.636 251.855Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-298.636 251.855DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.457.878 1.144.535DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.159.242 1.396.390Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.159.242 1.457.878Finansal Yatırımlar4 4.152.838 2.189.015Ticari Alacaklar5 279.710 148.810İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar279.615 148.810İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar95 0Peşin Ödenmiş Giderler12 72.596 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler72.596 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 105.617 34.200Diğer Dönen Varlıklar8 10.398 10.200ARA TOPLAM5.780.401 3.840.103TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.780.401 3.840.103DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 17.994 6.905İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.089 6.548İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.905 357Maddi Duran Varlıklar7 53.529 19.479Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 2.458 3.933Peşin Ödenmiş Giderler12 2.677 9.986İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.677 9.986TOPLAM DURAN VARLIKLAR76.658 40.303TOPLAM VARLIKLAR5.857.059 3.880.406KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 33.195 45.881Diğer Borçlar6 18.273 126.203İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 116.126İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.273 10.077Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü204.333 60.513Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 21.727 18.888İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.727 18.888ARA TOPLAM277.528 251.485TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER277.528 251.485UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10 27.832 22.514Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27.832 22.514Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü270.767 173.423Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6 872 1.619TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER299.471 197.556TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER576.999 449.041ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.280.060 3.431.365Ödenmiş Sermaye13 2.500.000 2.500.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.104.788 -51.895Net Dönem Karı veya Zararı1.675.272 983.260Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.280.060 3.431.365TOPLAM KAYNAKLAR5.857.059 3.880.406Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.746.250 858.464 785.069 329.652TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.746.250 858.464 785.069 329.652BRÜT KAR (ZARAR)1.746.250 858.464 785.069 329.652Genel Yönetim Giderleri15 -921.264 -752.246 -361.803 -260.852Pazarlama Giderleri15 0 -3.918 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 2.150.748 476.383 551.918 377.277Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -825.362 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.150.372 578.683 975.184 446.077FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.150.372 578.683 975.184 446.077SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.150.372 578.683 975.184 446.077SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.150.372 578.683 975.184 446.077DÖNEM KARI (ZARARI)2.150.372 578.683 975.184 446.077Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.150.372 578.683 975.184 446.077Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,67000000 0,28000000 0,23000000 0,18000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-475.100 0 -270.767 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-475.100 0 -270.767 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-204.333 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-270.767 0 -270.767 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-475.100 0 -270.767 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.675.272 578.683 704.417 446.077Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.675.272 578.683 704.417 446.077http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884174BIST