***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.03.2021 15:37
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -45.436 -6.459 2.448.105 0 2.448.105
Transferler
-6.459 6.459 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.217.196 1.217.196 1.217.196
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 -51.895 1.217.196 3.665.301 0 3.665.301
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -51.895 1.217.196 3.665.301 0 3.665.301
Transferler
1.095.389 -1.217.196 -121.807 -121.807
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.481.421 3.481.421 3.481.421
Sermaye Avansı
61.293 61.293 61.293
Dönem Sonu Bakiyeler
61.293 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020İYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.746 323.975
Dönem Karı (Zararı)
3.481.421 1.217.196
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 3.481.421 1.217.196
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.410.432 -1.152.458
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,16 25.624 13.649
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.998 3.489
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.998 3.489
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.240 -196.549
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.240 -196.549
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.439.814 -831.323
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.439.814 -831.323
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -141.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-101.269 72.888
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-390.378 -148.810
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.083 -44.186
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.106 126.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.106 126.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.430 45.881
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.609 18.888
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.609 18.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
286.907 74.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
286.907 74.912
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-30.280 137.626
Alınan Faiz
116.026 186.349
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-162.093 -10.632
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
305.912 77.372
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-398.740 -73.886
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.265 -14.118
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-76.347 313.343
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-76.347 313.343
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.457.878 1.144.535
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.381.531 1.457.878
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.381.531 1.457.878
Finansal Yatırımlar
4 6.026.700 2.189.015
Ticari Alacaklar
5 471.364 148.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
471.364 3.048.148 1.049.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.458.676 1.217.196
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.458.676 1.217.196
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.458.676 1.217.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-977.255 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-408.008 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -569.247 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.481.421 1.217.196
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.481.421 1.217.196
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.481.421 1.217.196
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,39300000 0,48700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.481.421 1.217.196
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.481.421 1.217.196
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917902
BIST