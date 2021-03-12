***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 -45.436 -6.459 2.448.105 0 2.448.105Transferler-6.459 6.459 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.217.196 1.217.196 1.217.196Dönem Sonu Bakiyeler13 2.500.000 -51.895 1.217.196 3.665.301 0 3.665.301Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 -51.895 1.217.196 3.665.301 0 3.665.301Transferler1.095.389 -1.217.196 -121.807 -121.807Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.481.421 3.481.421 3.481.421Sermaye Avansı61.293 61.293 61.293Dönem Sonu Bakiyeler61.293 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020İYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI85.746 323.975Dönem Karı (Zararı)3.481.421 1.217.196Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20 3.481.421 1.217.196Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.410.432 -1.152.458Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,16 25.624 13.649Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.998 3.489Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.998 3.489Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.240 -196.549Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.240 -196.549Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.439.814 -831.323Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-3.439.814 -831.323Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -141.724İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-101.269 72.888Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-390.378 -148.810Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.083 -44.186Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.106 126.203İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.106 126.203Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-21.430 45.881Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.609 18.888İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12.609 18.888İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler286.907 74.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)286.907 74.912Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-30.280 137.626Alınan Faiz116.026 186.349YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-162.093 -10.632Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri305.912 77.372Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-398.740 -73.886Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-69.265 -14.118FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-76.347 313.343NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-76.347 313.343DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.457.878 1.144.535DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.381.531 1.457.878Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.381.531 1.457.878Finansal Yatırımlar4 6.026.700 2.189.015Ticari Alacaklar5 471.364 148.810İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar471.364 3.048.148 1.049.879Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.458.676 1.217.196FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.458.676 1.217.196Finansman Gelirleri0 0Finansman Giderleri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.458.676 1.217.196Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-977.255 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-408.008 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -569.247 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.481.421 1.217.196DÖNEM KARI (ZARARI)3.481.421 1.217.196Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.481.421 1.217.196Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,39300000 0,48700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.481.421 1.217.196Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.481.421 1.217.196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917902BIST