***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 10:24
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -51.895 1.217.196 3.665.301 0 3.665.301
Transferler
1.095.389 -1.217.196 -121.807 -121.807
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.481.421 3.481.421 3.481.421
Sermaye Avansı
61.293 61.293
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208
Transferler
4.042.375 -3.481.421 560.954 560.954
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
416.076 416.076
Sermaye Avansı
61.293
Dönem Sonu Bakiyeler
61.293 5.083.869 416.076 8.063.238 0 8.063.238
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.218.561 -42.159
Dönem Karı (Zararı)
416.076 -21.757
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 416.076 -21.757
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
865.402 68.065
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,16 6.443 3.121
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
267.585 2.776
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
267.585 2.776
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-58.212 -31.753
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-58.212 -31.753
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
813.216 226.799
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
813.216 226.799
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-163.630 -132.878
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-144.124 -114.701
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.393 9.088
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
5.719 -20.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-749 747
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-749 747
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-121.245 -95.686
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.412 95.088
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.412 95.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.443 -17.920
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.425 -85.250
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.425 -85.250
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.137.354 -68.393
Alınan Faiz
81.207 31.753
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -5.519
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
33.383 -303.802
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
66.252 -300.273
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.869 -3.529
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.251.944 -345.961
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.251.944 -345.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.111.917 1.457.878
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.363.861 1.111.917
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.363.861 1.381.531
Finansal Yatırımlar
4 5.147.232 6.026.700
Ticari Alacaklar
5 478.757 471.364
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
478.757 471.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
159.631 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 159.631 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 1.262 0
Diğer Dönen Varlıklar
9 58.212 2.240
ARA TOPLAM
8.208.955 7.881.835
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.208.955 7.881.835
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 15.658 21.376
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
719 9.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.939 12.204
Maddi Duran Varlıklar
7 92.004 73.380
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 1.475 1.967
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.843 40.229
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.843 40.229
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 163.630 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
274.610 136.952
TOPLAM VARLIKLAR
8.483.565 8.018.787
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 46.631 76.074
Diğer Borçlar
6 34.037 20.626
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
34.037 20.626
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
267.585 201.002
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 30.653 29.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
30.653 29.499
ARA TOPLAM
378.906 327.201
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
378.906 327.201
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 41.297 35.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
41.297 35.259
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 569.247
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6 124 872
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.421 605.378
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
420.327 932.579
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.063.238 7.086.208
Ödenmiş Sermaye
13 2.500.000 2.500.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
61.293 61.293
Yasal Yedekler
61.293 61.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.085.869 1.043.494
Net Dönem Karı veya Zararı
416.076 3.481.421
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.063.238 7.086.208
TOPLAM KAYNAKLAR
8.483.565 8.018.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 1.431.969 454.986
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.431.969 454.986
BRÜT KAR (ZARAR)
1.431.969 454.986
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -371.480 -285.736
Pazarlama Giderleri
15 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 271.279 634.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -811.737 -825.362
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
520.031 -21.757
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
520.031 -21.757
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
520.031 -21.757
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-103.955 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-267.585 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 163.630 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
416.076 -21.757
DÖNEM KARI (ZARARI)
416.076 -21.757
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
416.076 -21.757
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
416.076 -21.757
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
416.076 -21.757
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933088
BIST