***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 -51.895 1.217.196 3.665.301 0 3.665.301Transferler1.095.389 -1.217.196 -121.807 -121.807Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.481.421 3.481.421 3.481.421Sermaye Avansı61.293 61.293Dönem Sonu Bakiyeler13 2.500.000 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208Transferler4.042.375 -3.481.421 560.954 560.954Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)416.076 416.076Sermaye Avansı61.293Dönem Sonu Bakiyeler61.293 5.083.869 416.076 8.063.238 0 8.063.238Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.218.561 -42.159Dönem Karı (Zararı)416.076 -21.757Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20 416.076 -21.757Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler865.402 68.065Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,16 6.443 3.121Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler267.585 2.776Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler267.585 2.776Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-58.212 -31.753Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-58.212 -31.753Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler813.216 226.799Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler813.216 226.799Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-163.630 -132.878İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-144.124 -114.701Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.393 9.088Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)5.719 -20.768Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-749 747İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-749 747Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-121.245 -95.686Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.412 95.088İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.412 95.088Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-29.443 -17.920Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.425 -85.250Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.425 -85.250Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.137.354 -68.393Alınan Faiz81.207 31.753Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -5.519YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI33.383 -303.802Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları66.252 -300.273Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.869 -3.529FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.251.944 -345.961NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.251.944 -345.961DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.111.917 1.457.878DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.363.861 1.111.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.363.861 1.381.531Finansal Yatırımlar4 5.147.232 6.026.700Ticari Alacaklar5 478.757 471.364İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar478.757 471.364İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler159.631 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 159.631 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 1.262 0Diğer Dönen Varlıklar9 58.212 2.240ARA TOPLAM8.208.955 7.881.835TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.208.955 7.881.835DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 15.658 21.376İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar719 9.172İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.939 12.204Maddi Duran Varlıklar7 92.004 73.380Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 1.475 1.967Peşin Ödenmiş Giderler12 1.843 40.229İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.843 40.229Ertelenmiş Vergi Varlığı19 163.630 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR274.610 136.952TOPLAM VARLIKLAR8.483.565 8.018.787KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 46.631 76.074Diğer Borçlar6 34.037 20.626İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar34.037 20.626Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü267.585 201.002Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 30.653 29.499İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler30.653 29.499ARA TOPLAM378.906 327.201TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER378.906 327.201UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10 41.297 35.259Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar41.297 35.259Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 569.247Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6 124 872TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.421 605.378TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER420.327 932.579ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.063.238 7.086.208Ödenmiş Sermaye13 2.500.000 2.500.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler61.293 61.293Yasal Yedekler61.293 61.293Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.085.869 1.043.494Net Dönem Karı veya Zararı416.076 3.481.421Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.063.238 7.086.208TOPLAM KAYNAKLAR8.483.565 8.018.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.431.969 454.986TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.431.969 454.986BRÜT KAR (ZARAR)1.431.969 454.986Genel Yönetim Giderleri15,16 -371.480 -285.736Pazarlama Giderleri15 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 271.279 634.355Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -811.737 -825.362ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)520.031 -21.757FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)520.031 -21.757Finansman Gelirleri0 0Finansman Giderleri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)520.031 -21.757Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-103.955 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-267.585 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 163.630 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)416.076 -21.757DÖNEM KARI (ZARARI)416.076 -21.757Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları416.076 -21.757Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)416.076 -21.757Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları416.076 -21.757http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933088BIST