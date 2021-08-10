***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 -51.895 1.217.196 3.665.301 0 3.665.301Transferler1.095.389 -1.217.196 -121.807 -121.807Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.481.421 3.481.421 3.481.421Sermaye Avansı61.293 61.293Dönem Sonu Bakiyeler13 2.500.000 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208Transferler-202.119 3.481.421 -3.481.421 -202.119 -202.119Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)560.955 1.084.870 1.645.825 1.645.825Sermaye Avansı202.119Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi202.119 0 202.119Dönem Sonu Bakiyeler13 2.500.000 358.836 263.412 4.524.915 1.084.870 8.732.033 0 8.732.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.154.051 158.626Dönem Karı (Zararı)1.084.870 915.557Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20 1.084.870 915.557Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler695.735 -752.549Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,16 15.093 10.249Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler412.429 -56.935Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler412.429 -56.935Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.871 -55.568Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.871 -55.568Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler687.297 -712.365Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler687.297 -712.365Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-273.912 53.550Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-141.301 8.520İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler220.036 -59.950Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler87.073 -52.575Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler726 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)726 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)34.768 -98.022Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.848 96.960İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-11.848 96.960Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)28.394 -6.318Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 8.424İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 8.424İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler80.923 -8.419Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)80.923 -8.419Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.000.641 103.058Alınan Faiz153.410 55.568Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.048.356 -348.220Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-2.464.335 -300.272Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri448.848 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.869 -47.948Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)105.695 -189.594NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)105.695 -189.594DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.253.626 1.457.878DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.359.321 1.268.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.359.321 1.381.531Finansal Yatırımlar4 6.924.271 6.026.700Ticari Alacaklar5 391.684 471.364İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar391.684 471.364İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler121.113 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 121.113 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 0Diğer Dönen Varlıklar9 3.872 2.240ARA TOPLAM8.800.261 7.881.835TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.800.261 7.881.835DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 14.932 21.376İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar718 9.172İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.214 12.204Maddi Duran Varlıklar7 84.964 73.380Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 983 1.967Peşin Ödenmiş Giderler12 5.594 40.229İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.594 40.229Ertelenmiş Vergi Varlığı19 141.301 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR247.774 136.952TOPLAM VARLIKLAR9.048.035 8.018.787KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 75.025 76.074Diğer Borçlar6 22.190 20.626İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar22.190 20.626Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü138.517 201.002Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 24.560 29.499İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.560 29.499ARA TOPLAM260.292 327.201TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER260.292 327.201UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10 55.585 35.259Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar55.585 35.259Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 569.247Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6 125 872TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.710 605.378TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER316.002 932.579ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.732.033 7.086.208Ödenmiş Sermaye13 2.500.000 2.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)560.955 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler263.412 61.293Yasal Yedekler263.412 61.293Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.322.796 1.043.494Net Dönem Karı veya Zararı1.084.870 3.481.421Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.732.033 7.086.208TOPLAM KAYNAKLAR9.048.035 8.018.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.549.157 961.181 1.117.188 506.196TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.549.157 961.181 1.117.188 506.196BRÜT KAR (ZARAR)2.549.157 961.181 1.117.188 506.196Genel Yönetim Giderleri15,16 -851.355 -559.461 -479.875 -273.725Pazarlama Giderleri15 0 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 343.483 1.598.829 72.203 964.474Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -685.287 -825.362 126.450 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.355.998 1.175.187 835.966 1.196.945FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.355.998 1.175.187 835.966 1.196.945Finansman Gelirleri0 0Finansman Giderleri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.355.998 1.175.187 835.966 1.196.945Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-271.128 -259.630 -167.173 -254.844Dönem Vergi (Gideri) Geliri-412.429 -102.883 -144.844 -102.883Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 141.301 -156.747 -22.329 -151.961SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.084.870 915.557 668.793 942.101DÖNEM KARI (ZARARI)1.084.870 915.557 668.793 942.101Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.084.870 915.557 668.793 942.101Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.084.870 915.557 668.793 942.101Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.084.870 915.557 668.793 942.101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957127BIST