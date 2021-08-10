***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2021 23:45
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -51.895 1.217.196 3.665.301 0 3.665.301
Transferler
1.095.389 -1.217.196 -121.807 -121.807
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.481.421 3.481.421 3.481.421
Sermaye Avansı
61.293 61.293
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208
Transferler
-202.119 3.481.421 -3.481.421 -202.119 -202.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
560.955 1.084.870 1.645.825 1.645.825
Sermaye Avansı
202.119
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
202.119 0 202.119
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 358.836 263.412 4.524.915 1.084.870 8.732.033 0 8.732.033
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.154.051 158.626
Dönem Karı (Zararı)
1.084.870 915.557
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 1.084.870 915.557
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
695.735 -752.549
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,16 15.093 10.249
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
412.429 -56.935
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
412.429 -56.935
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.871 -55.568
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.871 -55.568
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
687.297 -712.365
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
687.297 -712.365
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-273.912 53.550
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-141.301 8.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
220.036 -59.950
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
87.073 -52.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
726 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
726 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
34.768 -98.022
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.848 96.960
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.848 96.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
28.394 -6.318
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 8.424
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 8.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.923 -8.419
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
80.923 -8.419
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.000.641 103.058
Alınan Faiz
153.410 55.568
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.048.356 -348.220
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.464.335 -300.272
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
448.848 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.869 -47.948
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.695 -189.594
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.695 -189.594
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.253.626 1.457.878
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.359.321 1.268.284
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.359.321 1.381.531
Finansal Yatırımlar
4 6.924.271 6.026.700
Ticari Alacaklar
5 391.684 471.364
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
391.684 471.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
121.113 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 121.113 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0
Diğer Dönen Varlıklar
9 3.872 2.240
ARA TOPLAM
8.800.261 7.881.835
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.800.261 7.881.835
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 14.932 21.376
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
718 9.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.214 12.204
Maddi Duran Varlıklar
7 84.964 73.380
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 983 1.967
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.594 40.229
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.594 40.229
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 141.301 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
247.774 136.952
TOPLAM VARLIKLAR
9.048.035 8.018.787
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 75.025 76.074
Diğer Borçlar
6 22.190 20.626
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22.190 20.626
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
138.517 201.002
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 24.560 29.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.560 29.499
ARA TOPLAM
260.292 327.201
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.292 327.201
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 55.585 35.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
55.585 35.259
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 569.247
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6 125 872
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.710 605.378
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
316.002 932.579
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.732.033 7.086.208
Ödenmiş Sermaye
13 2.500.000 2.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
560.955 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
263.412 61.293
Yasal Yedekler
263.412 61.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.322.796 1.043.494
Net Dönem Karı veya Zararı
1.084.870 3.481.421
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.732.033 7.086.208
TOPLAM KAYNAKLAR
9.048.035 8.018.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 2.549.157 961.181 1.117.188 506.196
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.549.157 961.181 1.117.188 506.196
BRÜT KAR (ZARAR)
2.549.157 961.181 1.117.188 506.196
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -851.355 -559.461 -479.875 -273.725
Pazarlama Giderleri
15 0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 343.483 1.598.829 72.203 964.474
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -685.287 -825.362 126.450 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.355.998 1.175.187 835.966 1.196.945
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.355.998 1.175.187 835.966 1.196.945
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.355.998 1.175.187 835.966 1.196.945
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-271.128 -259.630 -167.173 -254.844
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-412.429 -102.883 -144.844 -102.883
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 141.301 -156.747 -22.329 -151.961
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.084.870 915.557 668.793 942.101
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.084.870 915.557 668.793 942.101
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.084.870 915.557 668.793 942.101
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.084.870 915.557 668.793 942.101
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.084.870 915.557 668.793 942.101
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957127
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