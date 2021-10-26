***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 -51.895 1.217.196 3.665.301 0 3.665.301Transferler1.095.389 -1.217.196 -121.807 -121.807Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.481.421 3.481.421 3.481.421Sermaye Avansı61.293 61.293 61.293Dönem Sonu Bakiyeler13 2.500.000 61.293 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 61.293 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208Transferler-202.119 3.481.421 -3.481.421 -202.119 -202.119Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)560.955 1.560.214 2.121.169 2.121.169Sermaye Arttırımı3.500.000 202.119 -3.500.000 202.119 0 202.119Dönem Sonu Bakiyeler13 6.000.000 358.836 263.412 1.024.915 1.560.214 9.207.377 0 9.207.377Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.962.694 480.778Dönem Karı (Zararı)1.560.214 1.675.272Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.560.214 1.675.272Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-275.473 -1.139.061Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25.632 15.374Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-651.921 -199.015Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-651.921 -199.015Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.706 -82.147Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.706 -82.147Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler487.485 -1.232.358Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler487.485 -1.232.358Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 98.716Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-130.963 260.369İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.476.856 -137.580Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler114.743 -130.898Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.275 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.275 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)55.018 -65.287Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.049 107.930İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.049 107.930Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18.414 -12.686Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-747 2.839İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-747 2.839İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.673.608 -39.478Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.673.608 -39.478Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.192.115 398.631Alınan Faiz229.421 82.147Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.183.162 -779.414Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri448.848 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.585.010 -731.466Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-47.000 -47.948Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.500.000 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri3.500.000 0Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)354.144 -298.636NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)354.144 -298.636DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.381.531 1.457.878DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.735.675 1.159.242Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.735.675 1.381.531Finansal Yatırımlar4 7.124.223 6.026.700Ticari Alacaklar5 356.622 471.364İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar356.622 471.364İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler12 88.766 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler88.766 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 0 0Diğer Dönen Varlıklar9 5.706 2.240ARA TOPLAM9.310.992 7.881.835TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.310.992 7.881.835DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 14.102 21.376İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 9.172İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.102 12.204Maddi Duran Varlıklar7 86.764 73.380Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 4.582 1.967Peşin Ödenmiş Giderler12 6.481 40.229İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.481 40.229Ertelenmiş Vergi Varlığı19 130.963 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR242.892 136.952TOPLAM VARLIKLAR9.553.884 8.018.787KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 94.488 76.074Diğer Borçlar6 22.675 20.626İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar22.675 20.626Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 132.174 201.002Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 22.493 29.499İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22.493 29.499ARA TOPLAM271.830 327.201TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER271.830 327.201UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10 74.552 35.259Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar74.552 35.259Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 569.247Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6 125 872TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.677 605.378TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER346.507 932.579ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.207.377 7.086.208Ödenmiş Sermaye13 6.000.000 2.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler263.412 61.293Yasal Yedekler263.412 61.293Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.383.751 1.043.494Net Dönem Karı veya Zararı1.560.214 3.481.421Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.207.377 7.086.208TOPLAM KAYNAKLAR9.553.884 8.018.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 3.619.305 1.746.250 1.070.148 785.069TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.619.305 1.746.250 1.070.148 785.069BRÜT KAR (ZARAR)3.619.305 1.746.250 1.070.148 785.069Genel Yönetim Giderleri15,16 -1.462.910 -921.264 -611.555 -361.803Pazarlama Giderleri15 -9.733 0 -9.733 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 419.741 2.150.748 76.528 551.918Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -485.231 -825.362 200.056 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.081.172 2.150.372 725.444 975.184FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.081.172 2.150.372 725.444 975.184Finansman Gelirleri0 0Finansman Giderleri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.081.172 2.150.372 725.444 975.184Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-520.958 -475.100 -249.830 -270.767Dönem Vergi (Gideri) Geliri-651.921 -204.333 -239.492 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 130.963 -270.767 -10.338 -270.767SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.560.214 1.675.272 475.614 704.417DÖNEM KARI (ZARARI)1.560.214 1.675.272 475.614 704.417Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.560.214 1.675.272 475.614 704.417Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,26000000 0,67000000 0,19000000 0,28000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.560.214 1.675.272 475.614 704.417Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.560.214 1.675.272 475.614 704.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972394BIST