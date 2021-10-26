***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2021 13:54
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -51.895 1.217.196 3.665.301 0 3.665.301
Transferler
1.095.389 -1.217.196 -121.807 -121.807
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.481.421 3.481.421 3.481.421
Sermaye Avansı
61.293 61.293 61.293
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 61.293 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 61.293 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208
Transferler
-202.119 3.481.421 -3.481.421 -202.119 -202.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
560.955 1.560.214 2.121.169 2.121.169
Sermaye Arttırımı
3.500.000 202.119 -3.500.000 202.119 0 202.119
Dönem Sonu Bakiyeler
13 6.000.000 358.836 263.412 1.024.915 1.560.214 9.207.377 0 9.207.377
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.962.694 480.778
Dönem Karı (Zararı)
1.560.214 1.675.272
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.560.214 1.675.272
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-275.473 -1.139.061
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.632 15.374
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-651.921 -199.015
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-651.921 -199.015
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.706 -82.147
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.706 -82.147
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
487.485 -1.232.358
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
487.485 -1.232.358
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 98.716
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-130.963 260.369
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.476.856 -137.580
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
114.743 -130.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.275 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.275 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
55.018 -65.287
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.049 107.930
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.049 107.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18.414 -12.686
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-747 2.839
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-747 2.839
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.673.608 -39.478
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.673.608 -39.478
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.192.115 398.631
Alınan Faiz
229.421 82.147
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.183.162 -779.414
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
448.848 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.585.010 -731.466
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.000 -47.948
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.500.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
3.500.000 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
354.144 -298.636
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
354.144 -298.636
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.381.531 1.457.878
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.735.675 1.159.242
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.735.675 1.381.531
Finansal Yatırımlar
4 7.124.223 6.026.700
Ticari Alacaklar
5 356.622 471.364
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
356.622 471.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 88.766 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
88.766 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
9 5.706 2.240
ARA TOPLAM
9.310.992 7.881.835
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.310.992 7.881.835
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 14.102 21.376
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 9.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.102 12.204
Maddi Duran Varlıklar
7 86.764 73.380
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 4.582 1.967
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.481 40.229
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.481 40.229
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 130.963 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
242.892 136.952
TOPLAM VARLIKLAR
9.553.884 8.018.787
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 94.488 76.074
Diğer Borçlar
6 22.675 20.626
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22.675 20.626
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 132.174 201.002
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 22.493 29.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22.493 29.499
ARA TOPLAM
271.830 327.201
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
271.830 327.201
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 74.552 35.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
74.552 35.259
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 569.247
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6 125 872
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.677 605.378
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
346.507 932.579
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.207.377 7.086.208
Ödenmiş Sermaye
13 6.000.000 2.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
263.412 61.293
Yasal Yedekler
263.412 61.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.383.751 1.043.494
Net Dönem Karı veya Zararı
1.560.214 3.481.421
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.207.377 7.086.208
TOPLAM KAYNAKLAR
9.553.884 8.018.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 3.619.305 1.746.250 1.070.148 785.069
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.619.305 1.746.250 1.070.148 785.069
BRÜT KAR (ZARAR)
3.619.305 1.746.250 1.070.148 785.069
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -1.462.910 -921.264 -611.555 -361.803
Pazarlama Giderleri
15 -9.733 0 -9.733 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 419.741 2.150.748 76.528 551.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -485.231 -825.362 200.056 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.081.172 2.150.372 725.444 975.184
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.081.172 2.150.372 725.444 975.184
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.081.172 2.150.372 725.444 975.184
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-520.958 -475.100 -249.830 -270.767
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-651.921 -204.333 -239.492 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 130.963 -270.767 -10.338 -270.767
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.560.214 1.675.272 475.614 704.417
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.560.214 1.675.272 475.614 704.417
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.560.214 1.675.272 475.614 704.417
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,26000000 0,67000000 0,19000000 0,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.560.214 1.675.272 475.614 704.417
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.560.214 1.675.272 475.614 704.417
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972394
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