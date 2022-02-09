***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.02.2022 17:51
3.481.421 3.481.421 3.481.421
Sermaye Avansı
61.293 61.293 61.293
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 61.293 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 61.293 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208
Transferler
-202.119 3.481.421 -3.481.421 -202.119 -202.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
560.955 3.562.501 3.562.501 4.123.456 4.123.456
Sermaye Arttırımı
3.500.000 202.119 -3.500.000 202.119 0 202.119
Dönem Sonu Bakiyeler
13 6.000.000 358.836 263.412 1.024.915 3.562.501 11.209.664 0 11.209.664
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.655.176 85.746
Dönem Karı (Zararı)
3.562.501 3.481.421
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.562.501 3.481.421
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.967.731 -3.410.432
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.176 25.624
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-769.531 5.998
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-769.531 5.998
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.886 -2.240
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.886 -2.240
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.706.637 -3.439.814
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.706.637 -3.439.814
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-523.853 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.549.865 -101.269
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.658 -390.378
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.073 14.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.073 14.106
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13.653 -3.083
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.482 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.482 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
95.807 -21.430
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-747 12.609
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-747 12.609
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.606.475 286.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.606.475 286.907
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.955.095 -30.280
Alınan Faiz
299.919 116.026
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.427.703 -162.093
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
448.848 305.912
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.835.005 -398.740
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.546 -69.265
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.500.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
3.500.000 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-582.879 -76.347
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-582.879 -76.347
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.381.531 1.457.878
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
798.652 1.381.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 798.652 1.381.531
Finansal Yatırımlar
4 10.568.342 6.026.700
Ticari Alacaklar
5 531.023 471.364
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
531.023 471.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.886 2.240
ARA TOPLAM
11.899.903 7.881.835
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.899.903 7.881.835
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 20.303 21.376
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 9.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.303 12.204
Maddi Duran Varlıklar
7 79.999 73.380
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.636 1.967
Peşin Ödenmiş Giderler
12 53.882 40.229
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
53.882 40.229
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
157.820 136.952
TOPLAM VARLIKLAR
12.057.723 8.018.787
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 171.881 76.074
Diğer Borçlar
6 27.108 20.626
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
27.108 20.626
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 113.303 201.002
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 40.669 29.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
40.669 29.499
ARA TOPLAM
352.961 327.201
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
352.961 327.201
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 80.584 35.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
80.584 35.259
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 414.389 569.247
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6 125 872
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
495.098 605.378
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
848.059 932.579
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.209.664 7.086.208
Ödenmiş Sermaye
13 6.000.000 2.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
263.412 61.293
Yasal Yedekler
263.412 61.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.383.751 1.043.494
Net Dönem Karı veya Zararı
3.562.501 3.481.421
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.209.664 7.086.208
TOPLAM KAYNAKLAR
12.057.723 8.018.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 4.868.594 2.841.954
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.868.594 2.841.954
BRÜT KAR (ZARAR)
4.868.594 2.841.954
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -2.287.007 -1.431.426
Pazarlama Giderleri
15 -41.048 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.205.783 3.036.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.746.322 4.447.137
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.746.322 4.447.137
Finansman Gelirleri
412 11.539
Finansman Giderleri
-313 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.746.421 4.458.676
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.183.920 -977.255
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-769.531 -408.008
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -414.389 -569.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.562.501 3.481.421
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.562.501 3.481.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.562.501 3.481.421
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,59400000 1,39300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.562.501 3.481.421
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.562.501 3.481.421
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000693
BIST