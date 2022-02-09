***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









3.481.421 3.481.421 3.481.421Sermaye Avansı61.293 61.293 61.293Dönem Sonu Bakiyeler13 2.500.000 61.293 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 61.293 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208Transferler-202.119 3.481.421 -3.481.421 -202.119 -202.119Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)560.955 3.562.501 3.562.501 4.123.456 4.123.456Sermaye Arttırımı3.500.000 202.119 -3.500.000 202.119 0 202.119Dönem Sonu Bakiyeler13 6.000.000 358.836 263.412 1.024.915 3.562.501 11.209.664 0 11.209.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.655.176 85.746Dönem Karı (Zararı)3.562.501 3.481.421Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.562.501 3.481.421Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.967.731 -3.410.432Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler34.176 25.624Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-769.531 5.998Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-769.531 5.998Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.886 -2.240Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.886 -2.240Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.706.637 -3.439.814Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-1.706.637 -3.439.814Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-523.853 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.549.865 -101.269Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.658 -390.378Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.073 14.106İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.073 14.106Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13.653 -3.083Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.482 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.482 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)95.807 -21.430Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-747 12.609İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-747 12.609İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.606.475 286.907Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.606.475 286.907Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.955.095 -30.280Alınan Faiz299.919 116.026Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.427.703 -162.093Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri448.848 305.912Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-2.835.005 -398.740Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.546 -69.265Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.500.000 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri3.500.000 0Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-582.879 -76.347NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-582.879 -76.347DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.381.531 1.457.878DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ798.652 1.381.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 798.652 1.381.531Finansal Yatırımlar4 10.568.342 6.026.700Ticari Alacaklar5 531.023 471.364İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar531.023 471.364İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 0 0Diğer Dönen Varlıklar9 1.886 2.240ARA TOPLAM11.899.903 7.881.835TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.899.903 7.881.835DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 20.303 21.376İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 9.172İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.303 12.204Maddi Duran Varlıklar7 79.999 73.380Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 3.636 1.967Peşin Ödenmiş Giderler12 53.882 40.229İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler53.882 40.229Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR157.820 136.952TOPLAM VARLIKLAR12.057.723 8.018.787KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 171.881 76.074Diğer Borçlar6 27.108 20.626İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar27.108 20.626Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 113.303 201.002Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 40.669 29.499İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler40.669 29.499ARA TOPLAM352.961 327.201TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER352.961 327.201UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10 80.584 35.259Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar80.584 35.259Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 414.389 569.247Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6 125 872TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER495.098 605.378TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER848.059 932.579ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.209.664 7.086.208Ödenmiş Sermaye13 6.000.000 2.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler263.412 61.293Yasal Yedekler263.412 61.293Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.383.751 1.043.494Net Dönem Karı veya Zararı3.562.501 3.481.421Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.209.664 7.086.208TOPLAM KAYNAKLAR12.057.723 8.018.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 4.868.594 2.841.954TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.868.594 2.841.954BRÜT KAR (ZARAR)4.868.594 2.841.954Genel Yönetim Giderleri15,16 -2.287.007 -1.431.426Pazarlama Giderleri15 -41.048 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 2.205.783 3.036.609Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.746.322 4.447.137FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.746.322 4.447.137Finansman Gelirleri412 11.539Finansman Giderleri-313 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.746.421 4.458.676Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.183.920 -977.255Dönem Vergi (Gideri) Geliri-769.531 -408.008Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -414.389 -569.247SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.562.501 3.481.421DÖNEM KARI (ZARARI)3.562.501 3.481.421Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.562.501 3.481.421Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,59400000 1,39300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.562.501 3.481.421Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.562.501 3.481.421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000693BIST