***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 61.293 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208Transferler-202.119 3.481.421 -3.481.421 -202.119 -202.119Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)560.955 0 3.562.501 4.123.456 4.123.456Sermaye Avansı3.500.000 202.119 -3.500.000 0 202.119 202.119Dönem Sonu Bakiyeler13 6.000.000 358.836 263.412 1.024.915 3.562.501 11.209.664 0 11.209.664Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 358.836 263.412 1.024.915 3.562.501 11.209.664 0 11.209.664Transferler0 3.562.501 -3.562.501 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)408.324 0 1.863.701 2.272.025 2.272.025Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler13 6.000.000 767.160 263.412 4.587.416 1.863.701 13.481.689 0 13.481.689Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI586.559 1.218.561Dönem Karı (Zararı)1.863.701 416.076Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.863.701 416.076Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.395.720 865.402Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.435 6.443Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-204.043 267.585Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-204.043 267.585Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.516 -58.212Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.516 -58.212Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.556.887 813.216Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-1.556.887 813.216Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler355.291 -163.630İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler84.140 -144.124Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.096 -7.393Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.474 5.719İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.474 5.719Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-125.141 -121.245Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.959 13.412İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.959 13.412Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-80.980 -29.443Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-125 -749İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-125 -749İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler288.805 -4.425Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)288.805 -4.425Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları552.121 1.137.354Alınan Faiz34.438 81.207Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-964.446 33.383Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-931.577 66.252Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.869 -32.869Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-377.887 1.251.944NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-377.887 1.251.944DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ798.652 1.111.917DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ420.765 2.363.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 420.765 798.652Finansal Yatırımlar4 13.056.806 10.568.342Ticari Alacaklar5 512.927 531.023İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar512.927 531.023İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler179.022 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler179.022 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 0 0Diğer Dönen Varlıklar9 1.630 1.886ARA TOPLAM14.171.150 11.899.903TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.171.150 11.899.903DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 50.777 20.303İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar50.777 20.303Maddi Duran Varlıklar7 69.978 79.999Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 3.181 3.636Peşin Ödenmiş Giderler12 0 53.882İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 53.882Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR123.936 157.820TOPLAM VARLIKLAR14.295.086 12.057.723KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 90.901 171.881Diğer Borçlar6 41.066 27.108İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar41.066 27.108Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 202.308 113.303Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 31.105 40.669İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler31.105 40.669ARA TOPLAM365.380 352.961TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER365.380 352.961UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10 92.726 80.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar92.726 80.584Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 355.291 414.389Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6 0 125TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER448.017 495.098TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER813.397 848.059ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.481.689 11.209.664Ödenmiş Sermaye13 6.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)408.324 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)408.324 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler263.412 263.412Yasal Yedekler263.412 263.412Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.946.252 1.383.751Net Dönem Karı veya Zararı1.863.701 3.562.501Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.481.689 11.209.664TOPLAM KAYNAKLAR14.295.086 12.057.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.596.198 1.431.969TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.596.198 1.431.969BRÜT KAR (ZARAR)1.596.198 1.431.969Genel Yönetim Giderleri15,16 -778.885 -371.480Pazarlama Giderleri15 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 1.605.277 271.279Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 0 -811.737ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.422.590 520.031FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.422.590 520.031Finansman Gelirleri445 0Finansman Giderleri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.423.035 520.031Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-559.334 -103.955Dönem Vergi (Gideri) Geliri-204.043 -267.585Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -355.291 163.630SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.863.701 416.076DÖNEM KARI (ZARARI)1.863.701 416.076Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.863.701 416.076Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,31100000 0,16600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.863.701 416.076Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.863.701 416.076http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026906BIST