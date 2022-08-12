***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 61.293 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208Transferler-202.119 0 3.481.421 -3.481.421 -202.119 -202.119Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)560.955 0 0 1.084.870 1.645.825 1.645.825Sermaye Avansı202.119 202.119 202.119Dönem Sonu Bakiyeler13 2.500.000 358.936 263.412 4.524.915 1.084.870 8.732.033 0 8.732.033Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 6.000.000 358.836 263.412 1.024.915 3.562.501 11.209.664 0 11.209.664Transferler0 0 3.562.501 -3.562.501 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 4.061.782 4.061.782 4.061.782Sermaye Arttırımı4.500.000 -358.836 198.542 -3.931.382 0 408.324 408.324Dönem Sonu Bakiyeler13 10.500.000 0 461.954 656.034 4.061.782 15.679.770 0 15.679.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.180.381 2.154.051Dönem Karı (Zararı)4.061.782 1.084.870Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.061.782 1.084.870Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.303.650 695.735Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 17.084 15.093Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-487.031 412.429Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-487.031 412.429Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-12 -3.871Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-12 -3.871Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.502.457 687.297Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-3.502.457 687.297Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-204.477 -273.912Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler873.243 -141.301İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.979.995 220.036Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-106.677 87.073Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.303 726İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)20.303 726Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-121.408 34.768Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.461 -11.848İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.461 -11.848Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-88.022 28.394Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-125 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-125 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.701.527 80.923Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.701.527 80.923Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.221.863 2.000.641Alınan Faiz41.482 153.410Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.912.248 -2.048.356Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.887.952 -2.464.335Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 448.848Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.296 -32.869Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.500.000 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri4.500.000 0Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-592.629 105.695NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-592.629 105.695DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ798.652 1.253.626DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ206.023 1.359.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 206.023 798.652Finansal Yatırımlar4 15.958.751 10.568.342Ticari Alacaklar5 637.700 531.023İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar637.700 531.023İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar6 5.897 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.897 0Peşin Ödenmiş Giderler175.290 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler175.290 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 0 0Diğer Dönen Varlıklar9 12 1.886ARA TOPLAM16.983.673 11.899.903TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.983.673 11.899.903DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 25.840 20.303İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25.840 20.303Maddi Duran Varlıklar7 84.362 79.999Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 2.727 3.636Peşin Ödenmiş Giderler12 0 53.882İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 53.882Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR112.929 157.820TOPLAM VARLIKLAR17.096.602 12.057.723KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 83.859 171.881Diğer Borçlar6 44.568 27.108İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar44.568 27.108Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 282.554 113.303Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 42.539 40.669İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler42.539 40.669ARA TOPLAM453.520 352.961TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER453.520 352.961UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10 90.069 80.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar90.069 80.584Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 873.243 414.389Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6 0 125TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER963.312 495.098TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.416.832 848.059ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.679.770 11.209.664Ödenmiş Sermaye13a 10.500.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler461.954 263.412Yasal Yedekler13b 461.954 263.412Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları656.034 1.383.751Net Dönem Karı veya Zararı4.061.782 3.562.501Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.679.770 11.209.664TOPLAM KAYNAKLAR17.096.602 12.057.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 3.365.376 2.549.157 1.769.177 1.117.188TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.365.376 2.549.157 1.769.177 1.117.188BRÜT KAR (ZARAR)3.365.376 2.549.157 1.769.177 1.117.188Genel Yönetim Giderleri16 -1.521.240 -851.355 -742.355 -479.875Pazarlama Giderleri0 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 3.577.475 343.483 1.972.198 72.203Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 0 -685.287 0 126.450ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.421.611 1.355.998 2.999.020 835.966FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.421.611 1.355.998 2.999.020 835.966Finansman Gelirleri445 0 0 0Finansman Giderleri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.422.056 1.355.998 2.999.020 835.966Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.360.274 -271.128 -800.938 -167.173Dönem Vergi (Gideri) Geliri-487.031 -412.429 -282.987 -144.844Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -873.243 141.301 -517.951 -22.329SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.061.782 1.084.870 2.198.082 668.793DÖNEM KARI (ZARARI)4.061.782 1.084.870 2.198.082 668.793Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.061.782 1.084.870 2.198.082 668.793Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,62000000 0,43000000 0,33000000 0,27000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.061.782 1.084.870 2.198.082 668.793Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.061.782 1.084.870 2.198.082 668.793http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055003BIST