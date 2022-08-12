***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 15:30
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 61.293 1.043.494 3.481.421 7.086.208 0 7.086.208
Transferler
-202.119 0 3.481.421 -3.481.421 -202.119 -202.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
560.955 0 0 1.084.870 1.645.825 1.645.825
Sermaye Avansı
202.119 202.119 202.119
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 358.936 263.412 4.524.915 1.084.870 8.732.033 0 8.732.033
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 6.000.000 358.836 263.412 1.024.915 3.562.501 11.209.664 0 11.209.664
Transferler
0 0 3.562.501 -3.562.501 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 4.061.782 4.061.782 4.061.782
Sermaye Arttırımı
4.500.000 -358.836 198.542 -3.931.382 0 408.324 408.324
Dönem Sonu Bakiyeler
13 10.500.000 0 461.954 656.034 4.061.782 15.679.770 0 15.679.770
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.180.381 2.154.051
Dönem Karı (Zararı)
4.061.782 1.084.870
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.061.782 1.084.870
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.303.650 695.735
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 17.084 15.093
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-487.031 412.429
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-487.031 412.429
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12 -3.871
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12 -3.871
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.502.457 687.297
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.502.457 687.297
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-204.477 -273.912
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
873.243 -141.301
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.979.995 220.036
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.677 87.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.303 726
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.303 726
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-121.408 34.768
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.461 -11.848
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.461 -11.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-88.022 28.394
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-125 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-125 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.701.527 80.923
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.701.527 80.923
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.221.863 2.000.641
Alınan Faiz
41.482 153.410
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.912.248 -2.048.356
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.887.952 -2.464.335
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 448.848
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.296 -32.869
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.500.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
4.500.000 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-592.629 105.695
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-592.629 105.695
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
798.652 1.253.626
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
206.023 1.359.321
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 206.023 798.652
Finansal Yatırımlar
4 15.958.751 10.568.342
Ticari Alacaklar
5 637.700 531.023
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
637.700 531.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6 5.897 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.897 0
Peşin Ödenmiş Giderler
175.290 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
175.290 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
9 12 1.886
ARA TOPLAM
16.983.673 11.899.903
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.983.673 11.899.903
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 25.840 20.303
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.840 20.303
Maddi Duran Varlıklar
7 84.362 79.999
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 2.727 3.636
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 53.882
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 53.882
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
112.929 157.820
TOPLAM VARLIKLAR
17.096.602 12.057.723
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 83.859 171.881
Diğer Borçlar
6 44.568 27.108
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
44.568 27.108
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 282.554 113.303
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 42.539 40.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
42.539 40.669
ARA TOPLAM
453.520 352.961
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
453.520 352.961
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 90.069 80.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
90.069 80.584
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 873.243 414.389
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6 0 125
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
963.312 495.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.416.832 848.059
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.679.770 11.209.664
Ödenmiş Sermaye
13a 10.500.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
461.954 263.412
Yasal Yedekler
13b 461.954 263.412
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
656.034 1.383.751
Net Dönem Karı veya Zararı
4.061.782 3.562.501
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.679.770 11.209.664
TOPLAM KAYNAKLAR
17.096.602 12.057.723
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 3.365.376 2.549.157 1.769.177 1.117.188
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.365.376 2.549.157 1.769.177 1.117.188
BRÜT KAR (ZARAR)
3.365.376 2.549.157 1.769.177 1.117.188
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.521.240 -851.355 -742.355 -479.875
Pazarlama Giderleri
0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 3.577.475 343.483 1.972.198 72.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 -685.287 0 126.450
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.421.611 1.355.998 2.999.020 835.966
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.421.611 1.355.998 2.999.020 835.966
Finansman Gelirleri
445 0 0 0
Finansman Giderleri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.422.056 1.355.998 2.999.020 835.966
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.360.274 -271.128 -800.938 -167.173
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-487.031 -412.429 -282.987 -144.844
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -873.243 141.301 -517.951 -22.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.061.782 1.084.870 2.198.082 668.793
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.061.782 1.084.870 2.198.082 668.793
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.061.782 1.084.870 2.198.082 668.793
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,62000000 0,43000000 0,33000000 0,27000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.061.782 1.084.870 2.198.082 668.793
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.061.782 1.084.870 2.198.082 668.793
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055003
BIST