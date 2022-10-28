***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 0 0 61.293 0 1.043.494 3.481.421 0 7.086.208 7.086.208Transferler0 0 -202.119 0 0 3.481.421 -3.481.421 -202.119 -202.119Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 560.955 0 0 1.560.214 2.121.169 2.121.169Sermaye Arttırımı3.500.000 0 202.119 -3.500.000 0 202.119 202.119Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 358.836 263.412 1.024.915 1.560.214 9.207.377 9.207.377Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 358.836 263.412 1.024.915 3.562.501 11.209.664 11.209.664Transferler0 0 0 3.562.501 -3.562.501 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 15.364.806 15.364.806 15.364.806Sermaye Arttırımı4.500.000 -358.836 198.542 -3.931.382 0 408.324 408.324Dönem Sonu Bakiyeler10.500.000 0 461.954 656.034 15.364.806 26.982.794 26.982.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.145.400 -1.962.694Dönem Karı (Zararı)15.364.806 1.560.214Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.364.806 1.560.214Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-13.895.606 -275.473Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 25.626 25.632Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-821.990 -651.921Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-821.990 -651.921Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-47 -5.706Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-47 -5.706Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.595.257 487.485Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-12.595.257 487.485Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-487.276 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-16.662 -130.963İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.661.025 -3.476.856Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-717.707 114.743Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.302 7.275İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)20.302 7.275Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-81.678 55.018Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 2.049İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 2.049Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-73.861 18.414Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler162.940 -747İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)162.940 -747İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.971.021 -3.673.608Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.971.021 -3.673.608Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.191.825 -2.192.115Alınan Faiz46.425 229.421Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.924.886 -1.183.162Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 448.848Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-2.924.886 -1.585.010Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -47.000Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.500.000 3.500.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri4.500.000 3.500.000Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-570.286 354.144NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-570.286 354.144DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ798.652 1.381.531DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ228.366 1.735.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 228.366 798.652Finansal Yatırımlar4 26.088.486 10.568.342Ticari Alacaklar5,21 1.248.730 531.023İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.248.730 531.023İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar6 4.670 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4.670 0Peşin Ödenmiş Giderler135.560 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 135.560 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar9 47 1.886ARA TOPLAM27.705.859 11.899.903TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.705.859 11.899.903DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 28.593 20.303İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar28.593 20.303Maddi Duran Varlıklar7 76.275 79.999Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 2.273 3.636Peşin Ödenmiş Giderler12 0 53.882İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 53.882Ertelenmiş Vergi Varlığı16.662 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR123.803 157.820TOPLAM VARLIKLAR27.829.662 12.057.723KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 98.020 171.881Diğer Borçlar6 190.172 27.108İlişkili Taraflara Diğer Borçlar148.627 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar41.545 27.108Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 334.714 113.303Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 76.731 40.669İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler76.731 40.669ARA TOPLAM699.637 352.961TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER699.637 352.961UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10 147.231 80.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar147.231 80.584Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 414.389Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6 0 125TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER147.231 495.098TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER846.868 848.059ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.982.794 11.209.664Ödenmiş Sermaye13a 10.500.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler461.954 263.412Yasal Yedekler13b 461.954 263.412Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları656.034 1.383.751Net Dönem Karı veya Zararı15.364.806 3.562.501Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR26.982.794 11.209.664TOPLAM KAYNAKLAR27.829.662 12.057.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 6.012.960 3.619.305 2.647.585 1.070.148TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.012.960 3.619.305 2.647.585 1.070.148BRÜT KAR (ZARAR)6.012.960 3.619.305 2.647.585 1.070.148Genel Yönetim Giderleri15,16 -2.693.729 -1.462.910 -1.172.488 -611.555Pazarlama Giderleri15,16 -215.724 -9.733 -215.724 -9.733Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 13.054.752 419.741 9.477.278 276.314Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 0 -485.231 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.158.259 2.081.172 10.736.651 725.174FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.158.259 2.081.172 10.736.651 725.174Finansman Gelirleri18 11.875 0 11.430 0Finansman Giderleri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.170.134 2.081.172 10.748.081 725.174Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-805.328 -520.958 -334.959 -249.830Dönem Vergi (Gideri) Geliri-821.990 -651.921 -334.959 -239.492Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 16.662 130.963 0 -10.338SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.364.806 1.560.214 10.413.122 475.344DÖNEM KARI (ZARARI)15.364.806 1.560.214 10.413.122 475.344Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15.364.806 1.560.214 10.413.122 475.344Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,61000000 0,26000000 0,99000000 0,07900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.364.806 1.560.214 10.413.122 475.344Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15.364.806 1.560.214 10.413.122 475.344http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075059BIST