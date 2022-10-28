***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 15:16
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 0 0 61.293 0 1.043.494 3.481.421 0 7.086.208 7.086.208
Transferler
0 0 -202.119 0 0 3.481.421 -3.481.421 -202.119 -202.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 560.955 0 0 1.560.214 2.121.169 2.121.169
Sermaye Arttırımı
3.500.000 0 202.119 -3.500.000 0 202.119 202.119
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 358.836 263.412 1.024.915 1.560.214 9.207.377 9.207.377
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 358.836 263.412 1.024.915 3.562.501 11.209.664 11.209.664
Transferler
0 0 0 3.562.501 -3.562.501 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 15.364.806 15.364.806 15.364.806
Sermaye Arttırımı
4.500.000 -358.836 198.542 -3.931.382 0 408.324 408.324
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 0 461.954 656.034 15.364.806 26.982.794 26.982.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.145.400 -1.962.694
Dönem Karı (Zararı)
15.364.806 1.560.214
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.364.806 1.560.214
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.895.606 -275.473
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 25.626 25.632
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-821.990 -651.921
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-821.990 -651.921
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-47 -5.706
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-47 -5.706
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.595.257 487.485
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.595.257 487.485
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-487.276 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-16.662 -130.963
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.661.025 -3.476.856
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-717.707 114.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.302 7.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.302 7.275
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-81.678 55.018
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.049
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 2.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-73.861 18.414
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
162.940 -747
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
162.940 -747
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.971.021 -3.673.608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.971.021 -3.673.608
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.191.825 -2.192.115
Alınan Faiz
46.425 229.421
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.924.886 -1.183.162
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 448.848
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.924.886 -1.585.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -47.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.500.000 3.500.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
4.500.000 3.500.000
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-570.286 354.144
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-570.286 354.144
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
798.652 1.381.531
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
228.366 1.735.675
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 228.366 798.652
Finansal Yatırımlar
4 26.088.486 10.568.342
Ticari Alacaklar
5,21 1.248.730 531.023
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.248.730 531.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6 4.670 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.670 0
Peşin Ödenmiş Giderler
135.560 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 135.560 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
9 47 1.886
ARA TOPLAM
27.705.859 11.899.903
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.705.859 11.899.903
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 28.593 20.303
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28.593 20.303
Maddi Duran Varlıklar
7 76.275 79.999
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 2.273 3.636
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 53.882
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 53.882
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16.662 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.803 157.820
TOPLAM VARLIKLAR
27.829.662 12.057.723
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 98.020 171.881
Diğer Borçlar
6 190.172 27.108
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
148.627 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.545 27.108
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 334.714 113.303
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 76.731 40.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
76.731 40.669
ARA TOPLAM
699.637 352.961
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
699.637 352.961
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 147.231 80.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
147.231 80.584
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 414.389
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6 0 125
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.231 495.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
846.868 848.059
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.982.794 11.209.664
Ödenmiş Sermaye
13a 10.500.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
461.954 263.412
Yasal Yedekler
13b 461.954 263.412
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
656.034 1.383.751
Net Dönem Karı veya Zararı
15.364.806 3.562.501
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.982.794 11.209.664
TOPLAM KAYNAKLAR
27.829.662 12.057.723
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 6.012.960 3.619.305 2.647.585 1.070.148
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.012.960 3.619.305 2.647.585 1.070.148
BRÜT KAR (ZARAR)
6.012.960 3.619.305 2.647.585 1.070.148
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -2.693.729 -1.462.910 -1.172.488 -611.555
Pazarlama Giderleri
15,16 -215.724 -9.733 -215.724 -9.733
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 13.054.752 419.741 9.477.278 276.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 -485.231 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.158.259 2.081.172 10.736.651 725.174
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.158.259 2.081.172 10.736.651 725.174
Finansman Gelirleri
18 11.875 0 11.430 0
Finansman Giderleri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.170.134 2.081.172 10.748.081 725.174
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-805.328 -520.958 -334.959 -249.830
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-821.990 -651.921 -334.959 -239.492
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 16.662 130.963 0 -10.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.364.806 1.560.214 10.413.122 475.344
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.364.806 1.560.214 10.413.122 475.344
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.364.806 1.560.214 10.413.122 475.344
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,61000000 0,26000000 0,99000000 0,07900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.364.806 1.560.214 10.413.122 475.344
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.364.806 1.560.214 10.413.122 475.344
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075059
BIST