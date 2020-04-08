***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 10:14
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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09.01.2020
Açıklama
2020_1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,000315
Bağımsız Denetim Ücreti
1.385,16 % 0,001217
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.028,29 % 0,022873
Fon Yönetim Ücreti
497.083,46 % 0,43683
Hisse Senedi Komisyonu
43.500,62 % 0,038228
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.363,89 % 0,004714
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,000236
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.021,82 % 0,009686
TOPLAM GİDERLER
585.010,09 % 0,514099
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
113.793.230 % 0,514099
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836326
BIST
11:4592.238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -143,62
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
11:456,7823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0278
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
11:457,3808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
11:45360,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,57
|Açılış
|: 360,16
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.027.674
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|40.614.440
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|IDEAS
|2,65
|246.249
|% 9,50
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|TDGYO
|2,85
|1.285.313
|% -8,95
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|TIRE
|7,03
|49.648.277
|% -7,50
|
|THYAO
|9,50
|340.024.615
|% -0,31
|
|PGSUS
|40,72
|331.515.496
|% 1,09
|
|ASELS
|24,42
|329.753.000
|% 0,08
|
|GARAN
|7,79
|231.292.828
|% -0,26
|
|SASA
|8,75
|223.957.737
|% -2,13
|
|IHLGM
|1,02
|56.889.932
|% -0,97
|
|GSRAY
|2,26
|123.237.394
|% -3,42
|
|TSPOR
|3,33
|146.511.400
|% -1,19
|
|YKBNK
|1,88
|76.128.959
|% -0,53
|
|TRGYO
|2,32
|92.351.979
|% 2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3262
|8,3679
|% 0,07
|
|Frank
|6,9525
|6,9944
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8005
|1,8095
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|3,24
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|32,00
|32,00
|0,13
|