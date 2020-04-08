***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2020Açıklama2020_1.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,000315Bağımsız Denetim Ücreti1.385,16 % 0,001217Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.028,29 % 0,022873Fon Yönetim Ücreti497.083,46 % 0,43683Hisse Senedi Komisyonu43.500,62 % 0,038228Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.363,89 % 0,004714Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,000236Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.021,82 % 0,009686TOPLAM GİDERLER585.010,09 % 0,514099DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ113.793.230 % 0,514099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836326BIST