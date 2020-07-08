***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2020Açıklama2020_2.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,001584Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,000296Bağımsız Denetim Ücreti3.856,72 % 0,003181Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.229,37 % 0,045552Fon Yönetim Ücreti1.059.279,35 % 0,873664Hisse Senedi Komisyonu64.580,57 % 0,053264Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.840,51 % 0,009766Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,000624Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.780,93 % 0,021263TOPLAM GİDERLER1.223.603,45 % 1,009194DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ121.245.629 % 1,009194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856460BIST