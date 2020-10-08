***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 13:46
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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08.07.2020
Açıklama
2020_3.Dönem Fon Gider Bilgile
BIST
15:141.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,35
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:147,9252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0434
|Açılış
|: 7,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:149,3350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0586
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:14482,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,95
|Açılış
|: 482,51
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:14
|UTPYA
|18,37
|9.552.740
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.867.809
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.584
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.211
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|629.979
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.213.174
|% -9,92
|
|PETKM
|4,52
|924.626.505
|% 2,73
|
|SISE
|6,73
|906.166.364
|% 0,60
|
|ASELS
|18,13
|809.206.230
|% -2,32
|
|TUPRS
|82,10
|669.093.321
|% 2,31
|
|TKNSA
|9,38
|567.057.451
|% -3,70
|
|PETKM
|4,52
|924.626.505
|% 2,73
|
|IHLAS
|1,13
|228.170.596
|% 4,63
|
|YYAPI
|1,27
|218.758.889
|% 1,60
|
|YGYO
|1,13
|183.215.794
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,70
|236.456.326
|% 1,19
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9199
|7,9252
|% 0,55
|
|Euro
|9,3278
|9,3350
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,2053
|10,2565
|% 0,49
|
|Frank
|8,5974
|8,6492
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1064
|2,1170
|% 0,52
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|11,63
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.174
|3.253
|33,23
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|16,07
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,17
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|0,77
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, GUBRF, TTKOM
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, TKFEN, TUPRS
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 79 kaybederek (% -0.17 ) 1, 050
-
15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENCM, EMNIS, BEYAZ, VKING, IDGYO, BALAT, FORMT, KLGYO, COSMO, LUKSK
-
15:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCEY, DIRIT, TLMAN, EGCYH, TUCLK, SNKRN, TKURU, ROYAL, EGCYO