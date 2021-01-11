***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2020Açıklama2020_4.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,001003Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,000187Bağımsız Denetim Ücreti8.850 % 0,004621Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri177.083,5 % 0,092455Fon Yönetim Ücreti3.365.116,88 % 1,756927Hisse Senedi Komisyonu212.360,9 % 0,110874Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu45.342,59 % 0,023673Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,000675Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler92.716,76 % 0,048407TOPLAM GİDERLER3.905.042,83 % 2,038822DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ191.534.292,27 % 2,038822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899445BIST