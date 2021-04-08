***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2021Açıklama2021_1.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,000541Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,000095Bağımsız Denetim Ücreti722,19 % 0,00017Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri106.774,08 % 0,025086Fon Yönetim Ücreti1.838.894,45 % 0,43203Hisse Senedi Komisyonu73.017,62 % 0,017155Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu23.726,34 % 0,005574Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,000069Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.358,73 % 0,009482TOPLAM GİDERLER2.086.492 % 0,490201DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ425.640.169 % 0,490201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925621BIST