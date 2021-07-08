***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 09:20
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.04.2021
Açıklama
2021_2.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,000628
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,39 % 0,000111
Bağımsız Denetim Ücreti
6.851,68 % 0,001871
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
180.462,67 % 0,049279
Fon Yönetim Ücreti
3.181.841,32 % 0,868863
Hisse Senedi Komisyonu
90.065,11 % 0,024594
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
32.567,11 % 0,008893
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,000225
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
63.808,23 % 0,017424
TOPLAM GİDERLER
3.559.127,41 % 0,971888
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
366.207.469,43 % 0,971888
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948242
BIST
12:341.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
12:348,6841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0086
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
12:3410,2910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0252
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
12:34503,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 503,74
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler12:32
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|AVGYO
|3,18
|18.473.530
|% 5,65
|
|BTCIM
|13,23
|38.567.684
|% 5,59
|
|SILVR
|5,95
|24.451.470
|% 5,50
|
|SANFM
|20,56
|7.526.901
|% 5,11
|
|FADE
|17,47
|4.266.838
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.099.166
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,11
|123.603.042
|% -9,02
|
|KATMR
|2,88
|33.136.860
|% -7,40
|
|METUR
|5,21
|16.594.331
|% -6,63
|
|KRDMD
|7,19
|402.727.412
|% 1,55
|
|THYAO
|13,68
|361.136.542
|% 0,15
|
|GARAN
|8,53
|340.045.176
|% -0,35
|
|EREGL
|17,94
|298.935.751
|% 2,16
|
|PETKM
|5,41
|240.515.043
|% 1,31
|
|PEKGY
|1,11
|123.603.042
|% -9,02
|
|EKGYO
|1,84
|143.930.692
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,27
|132.556.272
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,19
|402.727.412
|% 1,55
|
|PETKM
|5,41
|240.515.043
|% 1,31
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6812
|8,6848
|% -0,09
|
|Euro
|10,2848
|10,2903
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,9337
|11,9936
|% -0,20
|
|Frank
|9,4461
|9,5030
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3078
|2,3194
|% -0,17
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|2,39
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|-11,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|-10,22
|
|Yarım
|1.603
|1.644
|-4,95
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,47
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|0,63
|