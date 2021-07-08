***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2021Açıklama2021_2.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,000628Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,39 % 0,000111Bağımsız Denetim Ücreti6.851,68 % 0,001871Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri180.462,67 % 0,049279Fon Yönetim Ücreti3.181.841,32 % 0,868863Hisse Senedi Komisyonu90.065,11 % 0,024594Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu32.567,11 % 0,008893Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,000225Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler63.808,23 % 0,017424TOPLAM GİDERLER3.559.127,41 % 0,971888DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ366.207.469,43 % 0,971888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948242BIST