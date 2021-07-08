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***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2021 14:03



***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

2021_2.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.419,14 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.520,67 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
75.582,47 % 0,13
Hisse Senedi Komisyonu
20.965,34 % 0,04
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.599,45 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.132,64 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
131.511,91 % 0,23
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
57.744.834 % 0,23



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948532


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Yarım 1.598 1.640 -9,87  
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Gümüş Gr. 7,25 7,26 0,00  
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