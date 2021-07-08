***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 14:03
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021_2.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.419,14 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.520,67 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
75.582,47 % 0,13
Hisse Senedi Komisyonu
20.965,34 % 0,04
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.599,45 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.132,64 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
131.511,91 % 0,23
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
57.744.834 % 0,23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948532
BIST
14:331.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:338,6764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0163
|Açılış
|: 8,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6618
14:3310,2995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0167
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
14:33501,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,07
|Açılış
|: 501,97
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler14:33
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|SILVR
|5,97
|32.388.617
|% 5,85
|
|SANFM
|20,70
|11.687.735
|% 5,83
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|AVGYO
|3,16
|22.058.946
|% 4,98
|
|FADE
|17,47
|36.270.877
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.476.291
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|229.097.520
|% -9,84
|
|IDEAS
|54,85
|8.272.327
|% -8,89
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,25
|479.772.836
|% 2,40
|
|THYAO
|13,67
|432.089.477
|% 0,07
|
|GARAN
|8,49
|398.924.251
|% -0,82
|
|EREGL
|17,93
|365.051.822
|% 2,11
|
|PETKM
|5,42
|294.515.386
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,10
|229.097.520
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|164.309.566
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,25
|479.772.836
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,26
|139.503.197
|% 0,44
|
|PETKM
|5,42
|294.515.386
|% 1,50
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6728
|8,6764
|% -0,19
|
|Euro
|10,2920
|10,2995
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9442
|12,0041
|% -0,11
|
|Frank
|9,4407
|9,4976
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3050
|2,3165
|% -0,29
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,58
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|-19,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|-20,40
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-9,87
|
|Çeyrek
|801
|820
|-4,93
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|0,65
|
Seans Raporu
14:33
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-
14:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 23 artarak (% 0.29 ) 1, 483
-
14:47XU100
Endeks 1, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 5, 565.00 milyon TL de
-
14:47TIRE
Yüzde 4.67 oranında artışla 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 359, 270 adet işlem
-
14:45TIRE
Yüzde 4.54 oranında artışla 7.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 325, 893 adet işlem
-
14:43DERHL
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 858, 269 adet işlem