***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2021Açıklama2021_3.Dönem Fon Gider BigileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,000681Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri527,56 % 0,000156Bağımsız Denetim Ücreti14.515,56 % 0,004296Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri246.673,37 % 0,073008Fon Yönetim Ücreti4.427.802,86 % 1,310498Hisse Senedi Komisyonu105.261,24 % 0,031154Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu37.547,4 % 0,011113Yabancı Menkul DEĞERİ337.871.647,55 % 1,455544http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967996BIST