***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 15:53
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.07.2021
Açıklama
2021_3.Dönem Fon Gider Bigileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,000681
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
527,56 % 0,000156
Bağımsız Denetim Ücreti
14.515,56 % 0,004296
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
246.673,37 % 0,073008
Fon Yönetim Ücreti
4.427.802,86 % 1,310498
Hisse Senedi Komisyonu
105.261,24 % 0,031154
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
37.547,4 % 0,011113
Yabancı Menkul DEĞERİ
337.871.647,55 % 1,455544
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967996
BIST
17:061.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 23,79
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
17:068,8806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0103
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
17:0610,2855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0130
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
17:06502,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,12
|Açılış
|: 502,75
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler17:05
|OZBAL
|16,61
|44.944.695
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|27.055.791
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.181
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|KUYAS
|2,62
|26.679.386
|% 9,62
|
|SEYKM
|16,20
|7.182.485
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.988.407
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|17.204.570
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|403.660.162
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.120.901
|% -9,57
|
|PETKM
|6,24
|1.965.796.518
|% 2,30
|
|GARAN
|9,35
|1.205.646.318
|% 1,41
|
|THYAO
|14,06
|808.245.577
|% 2,55
|
|EREGL
|16,87
|739.719.982
|% 4,46
|
|TUPRS
|122,90
|706.843.795
|% 3,28
|
|PETKM
|6,24
|1.965.796.518
|% 2,30
|
|GARAN
|9,35
|1.205.646.318
|% 1,41
|
|ODAS
|1,45
|163.028.054
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,38
|189.112.435
|% 0,85
|
|KRDMD
|6,39
|468.123.984
|% 4,58
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8781
|8,8838
|% 0,15
|
|Euro
|10,2817
|10,2864
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,0512
|12,1116
|% 0,29
|
|Frank
|9,5473
|9,6048
|% 0,19
|
|Riyal
|2,3603
|2,3721
|% 0,06
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-3,46
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.330
|-51,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|-12,46
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|-6,03
|
|Çeyrek
|800
|819
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,64
|80,64
|-0,44
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:16XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 12, 337.00 milyon TL de
-
17:16CRFSA
Yüzde 6.57 oranında artışla 45.42 lira fiyatla işlem gören hissede 455, 850 adet işlem
-
17:12VBTYZ
Yüzde 5.39 oranında artışla 21.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 079, 229 adet işlem
-
17:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, ASELS
-
17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 52 artarak (% 1.87 ) 1, 224