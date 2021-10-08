***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2021Açıklama2021_3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri596,88 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.908,82 % 0,02Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.375,7 % 0,07Fon Yönetim Ücreti159.725,35 % 0,26Hisse Senedi Komisyonu21.451,43 % 0,04Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.809,83 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar584,4 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.440,1 % 0,01TOPLAM GİDERLER248.892,51 % 0,4DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.681.480,49 % 0,4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968668BIST