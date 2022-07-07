***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022_2.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,000843Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,000121Bağımsız Denetim Ücreti18.062,16 % 0,004191Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri203.530,21 % 0,04722Fon Yönetim Ücreti3.745.017,73 % 0,868864Hisse Senedi Komisyonu141.595,57 % 0,032851Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu21.061,83 % 0,004886Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,000261Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler64.600,72 % 0,014988TOPLAM GİDERLER4.199.148,69 % 0,974224DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ431.024.783,89 % 0,974224http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043129BIST