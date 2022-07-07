***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022_2.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.345,61 % 0,005994Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri400,78 % 0,000449Bağımsız Denetim Ücreti15.547,52 % 0,017434Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.773,49 % 0,064782Fon Yönetim Ücreti229.611,86 % 0,257466Hisse Senedi Komisyonu24.951,95 % 0,027979Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu685,12 % 0,000768Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,001259Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.972,9 % 0,014547TOPLAM GİDERLER348.412,43 % 0,390678DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ89.181.474,35 % 0,390678http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043169BIST