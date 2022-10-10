Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.10.2022 10:37
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2022_3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.633,81 % 0,000695
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
954,16 % 0,000182
Bağımsız Denetim Ücreti
30.079,82 % 0,00575
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
372.667,82 % 0,071237
Fon Yönetim Ücreti
6.855.743,06 % 1,310497
Hisse Senedi Komisyonu
258.596,79 % 0,049432
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
63.773,75 % 0,012191
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,000291
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
161.729,49 % 0,030915
TOPLAM GİDERLER
7.748.699,8 % 1,481189
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
523.140.673,18 % 1,481189



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069555


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.572
Değişim :  -0,29% |  -10,48
Açılış :  3.590  
Önceki Kapanış :  3.582  
En Yüksek
3.606 En Düşük
3.563
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BNTAS 6,27 235.435.633 % 10,00  
HKTM 67,10 72.682.676 % 10,00  
KONTR 90,75 864.909.075 % 10,00  
DOKTA 40,50 46.433.666 % 9,99  
ERCB 46,72 48.903.113 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5875 18,5982 % 0,12  
Euro 18,0300 18,0596 % 0,17  
Sterlin 20,3322 20,4342 % -0,73  
Frank 18,5784 18,6903 % 0,39  
Riyal 4,9308 4,9555 % 0,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.667 -1,60  
Altın Gr. 996 996 -0,69  
Cumhuriyet 6.675 6.776 -37,00  
Tam 6.699 6.765 -16,00  
Yarım 3.264 3.307 -8,00  
Çeyrek 1.635 1.654 -3,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,19 -0,45  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 -0,28  
B. Petrol 93,59 93,59 -2,60  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru