***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022_3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,000695Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri954,16 % 0,000182Bağımsız Denetim Ücreti30.079,82 % 0,00575Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri372.667,82 % 0,071237Fon Yönetim Ücreti6.855.743,06 % 1,310497Hisse Senedi Komisyonu258.596,79 % 0,049432Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu63.773,75 % 0,012191Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,000291Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler161.729,49 % 0,030915TOPLAM GİDERLER7.748.699,8 % 1,481189DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ523.140.673,18 % 1,481189http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069555BIST