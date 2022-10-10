***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022_3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.537,53 % 0,006109Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri400,78 % 0,000375Bağımsız Denetim Ücreti25.797,55 % 0,024107Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri105.283,53 % 0,098384Fon Yönetim Ücreti420.210,03 % 0,392672Hisse Senedi Komisyonu38.961,37 % 0,036408Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.537,09 % 0,002371Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,001421Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.200,26 % 0,02168TOPLAM GİDERLER624.449,24 % 0,583526DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ107.013.067,78 % 0,583526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069574BIST