***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.10.2020 13:39
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Baltalimanı Mah. Baltalimanı Hisar Cad. No:14/1 34470 Sarıyer/İSTANBUL 0212 346 10 36 0212 346 10 39 operasyon@marmaracapital.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879782
BIST
16:291.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,11
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:297,9337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0519
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
16:299,3269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0505
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:29484,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,62
|Açılış
|: 484,18
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:29
|PRZMA
|6,05
|19.008.351
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.746.357
|% 10,00
|
|AVTUR
|3,08
|35.796.057
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.973.936
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.063.705
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|648.136
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|25.192.042
|% -9,92
|
|PETKM
|4,47
|1.116.103.656
|% 1,59
|
|SISE
|6,73
|1.003.627.721
|% 0,60
|
|ASELS
|18,15
|923.366.070
|% -2,21
|
|TUPRS
|81,95
|916.636.327
|% 2,12
|
|GARAN
|7,00
|602.704.066
|% -0,14
|
|PETKM
|4,47
|1.116.103.656
|% 1,59
|
|IHLAS
|1,14
|243.990.551
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,27
|236.154.934
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,69
|295.551.117
|% 0,60
|
|YGYO
|1,14
|197.953.903
|% 3,64
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9299
|7,9337
|% 0,66
|
|Euro
|9,3181
|9,3269
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,2309
|10,2822
|% 0,74
|
|Frank
|8,6030
|8,6548
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1105
|2,1211
|% 0,71
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|11,17
|
|Altın Gr.
|484
|484
|5,69
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.250
|48,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|44,63
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|21,59
|
|Çeyrek
|772
|790
|10,79
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|0,92
|