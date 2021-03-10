Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.03.2021 17:05



***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30'a kadar Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. 500000 Ters Repo, vadedeli mevduat, Takasbank Para Piyasası 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.marmaracapital.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içi borsalarda işlem gören ortaklık payı, endeks, döviz/kur, faiz, finansal endeksler ve Tebliğ'in 4. maddesinde yer alan varlıklara ve/veya işlemlere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) işlemleri dahil edilebilir

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı paylarına, bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
Bununla birlikte, fon portföyünün TL ve yabancı para cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak en fazla %20'si oranında Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi ikinci fıkrasında belirtilen, TCMB/ Hazine ve Maliye Bakanlığı/Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, yatırım fonları/gayrimenkul yatırım fonları/girişim sermayesi yatırım fonları katılma payları, repo/ters repo işlemleri, döviz, vadeli mevduat, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%100 MSCI Turkey Investable Market Index (IMI) Gross TL Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisine %5 ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek 100
%100 TÜFE Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisine %5 ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek 100
Kısıt getiri olarak yukarıda bulunan yüksek değer kullanılır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916864


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.565
Değişim :  1,02% |  15,79
Açılış :  1.551  
Önceki Kapanış :  1.549  
En Yüksek
1.566 En Düşük
1.551
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 279,40 271.893.532 % 10,00  
POLTK 375,20 5.136.609 % 10,00  
MERIT 303,60 2.758.399 % 10,00  
PKENT 2.509,10 23.900.153 % 10,00  
YBTAS 19.796,70 1.493.582 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5346 7,5382 % -0,91  
Euro 8,9656 8,9746 % -1,04  
Sterlin 10,4468 10,4992 % -0,97  
Frank 8,0651 8,1136 % -1,31  
Riyal 2,0054 2,0155 % -0,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.716 -0,72  
Altın Gr. 417 417 -2,89  
Cumhuriyet 2.768 2.810 -32,00  
Tam 2.755 2.825 -38,39  
Yarım 1.332 1.366 -18,57  
Çeyrek 668 683 -9,28  
Gümüş.Ons 25,91 25,94 0,02  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,03  
B. Petrol 67,75 67,75 0,23  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru