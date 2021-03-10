***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30'a kadar Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. 500000 Ters Repo, vadedeli mevduat, Takasbank Para Piyasası 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.marmaracapital.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içi borsalarda işlem gören ortaklık payı, endeks, döviz/kur, faiz, finansal endeksler ve Tebliğ'in 4. maddesinde yer alan varlıklara ve/veya işlemlere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) işlemleri dahil edilebilirFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı paylarına, bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.Bununla birlikte, fon portföyünün TL ve yabancı para cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak en fazla %20'si oranında Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi ikinci fıkrasında belirtilen, TCMB/ Hazine ve Maliye Bakanlığı/Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, yatırım fonları/gayrimenkul yatırım fonları/girişim sermayesi yatırım fonları katılma payları, repo/ters repo işlemleri, döviz, vadeli mevduat, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%100 MSCI Turkey Investable Market Index (IMI) Gross TL Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisine %5 ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek 100%100 TÜFE Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisine %5 ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek 100Kısıt getiri olarak yukarıda bulunan yüksek değer kullanılır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916864BIST