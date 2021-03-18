***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.03.2021 17:28
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım talimatları 13:30'a kadar Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. 500000 Ters Repo, vadedeli mevduat, Takasbank Para Piyasası 13:30'dan sonra iletilen alım talimatları ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Satım talimatları Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırımcıların katılma payı satış talimatları, en az otuz iş günü öncesinden bildirilmek kaydı ile Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayının son iş günü için hesaplanan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919061
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.548
18:057,3027
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -0,1927
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,2859
18:058,7257
En Yüksek
|Değişim
|: -2,94%
|| -0,2645
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7054
18:05406,68
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -13,86
|Açılış
|: 406,68
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
405,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|31,02
|7.493.091
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|215.476.778
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|103.133.701
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|66.202.439
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|54.297.837
|% 9,97
|
|UZERB
|56,70
|821.123
|% -10,00
|
|VAKKO
|15,84
|35.943.219
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|169.671.321
|% -9,95
|
|YBTAS
|16.500,00
|286.789
|% -7,82
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|THYAO
|13,94
|1.337.789.701
|% -4,19
|
|KRDMD
|7,59
|1.070.445.923
|% -0,26
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,17
|678.918.212
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,75
|827.091.018
|% 2,23
|
|TSKB
|1,70
|318.993.249
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2978
|7,3027
|% -2,57
|
|Euro
|8,7133
|8,7257
|% -2,94
|
|Sterlin
|10,1422
|10,1930
|% -2,79
|
|Frank
|7,8284
|7,8756
|% -3,23
|
|Riyal
|1,9411
|1,9509
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-13,46
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-14,11
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|64,54
|64,54
|-3,46
|