***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAlım talimatları 13:30'a kadar Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. 500000 Ters Repo, vadedeli mevduat, Takasbank Para Piyasası 13:30'dan sonra iletilen alım talimatları ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Satım talimatları Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırımcıların katılma payı satış talimatları, en az otuz iş günü öncesinden bildirilmek kaydı ile Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayının son iş günü için hesaplanan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919061BIST