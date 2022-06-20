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***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.06.2022 13:16
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Haydar Acun 2015/... Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür / 2006-2015 Sardis Menkul Değerler A.Ş. ,Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 25 SPF Düzey 3 - Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038223


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EGEEN 2.205,50 147.076.246 % 10,00  
ORMA 31,46 642.256 % 10,00  
LIDFA 11,66 3.822.218 % 10,00  
DOKTA 26,46 3.307.139 % 9,98  
ARMDA 158,80 8.656.731 % 9,82  
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Altın Gr. 1.024 1.024 -0,42  
Cumhuriyet 6.817 6.920 -7,00  
Tam 6.801 6.897 -69,00  
Yarım 3.339 3.373 -34,00  
Çeyrek 1.672 1.686 -17,00  
Gümüş.Ons 21,62 21,64 -0,04  
Gümüş Gr. 12,05 12,07 -0,02  
B. Petrol 113 113 -0,05  
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