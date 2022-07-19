***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.07.2022 12:37
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon'unhisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraçcı payları, ihraçcı paylarına ve ihraçcı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraçcı payına dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraçcı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraçcı paylarına yatırılır.Fon, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müşteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası borçlanma araçları, Takasbank Para Piyasası ve Ters Repo işlemlerine ve portföyü riskten koruma amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde VİOP sözleşmelerine de yatırım yapılabilir. Öte yandan, fon yabancı yatırım araçlarına ve borsa dışından hiçbir varlığa yatırım yapmayacaktır. 7
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Haydar Acun 2015/... Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür / 2006-2015 Sardis Menkul Değerler A.Ş. ,Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 25 SPF Düzey 3 - Türev Araçlar
Murat Türkeli 2015/2020 Sanko Yatırım Menkul Kıymetler- Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 21 SPF Düzey 3-Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046302
BIST
13:082.487
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 35,29
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.489
En Düşük
2.448
13:0817,5819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1495
|Açılış
|: 17,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5819
En Düşük
17,4264
13:0818,0379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,3239
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0519
En Düşük
17,6727
13:08969,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,70
|Açılış
|: 969,25
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
969,29
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler13:08
|KLRHO
|12,55
|13.478.081
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.816.400
|% 9,98
|
|RTALB
|10,16
|121.415.120
|% 9,96
|
|DESPC
|11,81
|7.371.814
|% 9,96
|
|GESAN
|51,60
|185.878.431
|% 9,32
|
|LIDFA
|9,43
|21.957.523
|% -4,36
|
|PENTA
|408,90
|25.698.642
|% -4,01
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
|
|KRGYO
|8,67
|9.872.388
|% -3,02
|
|DERHL
|8,60
|28.941.914
|% -2,93
|
|THYAO
|50,70
|2.302.557.680
|% 1,44
|
|EKGYO
|3,13
|899.449.101
|% 5,39
|
|SISE
|20,84
|814.097.764
|% 0,87
|
|YKBNK
|4,50
|646.972.405
|% 2,51
|
|ODAS
|3,57
|525.391.168
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,13
|899.449.101
|% 5,39
|
|ODAS
|3,57
|525.391.168
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,50
|646.972.405
|% 2,51
|
|TSKB
|2,18
|105.242.986
|% 1,87
|
|ZOREN
|1,97
|89.944.508
|% 1,03
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5714
|17,5819
|% 0,86
|
|Euro
|18,0212
|18,0379
|% 1,83
|
|Sterlin
|21,0852
|21,1910
|% 1,34
|
|Frank
|18,0847
|18,1936
|% 1,64
|
|Riyal
|4,6658
|4,6892
|% 0,62
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|5,31
|
|Altın Gr.
|969
|969
|9,70
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.624
|11,00
|
|Tam
|6.552
|6.623
|-1,00
|
|Yarım
|3.193
|3.237
|4,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.619
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,39
|