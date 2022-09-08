***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.marmaracapital.com.tr Portföye riskten korunma amacıyla fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde borsada türev araçlar (Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Şu kadar ki kaldıraç yaratan işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primlerine yatırılır. Fon, TCMB/Hazine ve Maliye Bakanlığı/Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen Türk lirası borçlanma araçlarına, unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonları (serbest fonlar dahil) ve borsa yatırım fonları katılma paylarına, Takasbank Para Piyasası ve Ters repo işlemlerine ve portföyü riskten koruma amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde VİOP sözleşmelerine de yatırım yapılabilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Öte yandan, fon yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve borsa dışından hiçbir varlığa yatırım yapmayacaktır. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061363BIST