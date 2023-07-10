***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30'a kadar Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.-TEFAS 1 BPP , Repo /Ters Repo 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHaydar Acun 2015/... Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür / 2006-2015 Sardis Menkul Değerler A.Ş. ,Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 25 SPF Düzey 3 - Türev AraçlarMurat Türkeli 2015/2020 Sanko Yatırım Menkul Kıymetler- Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 21 SPF Düzey 3-Türev AraçlarMustafa Kadız 2018-Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi 27 SPF Düzey 3Türkay Öner 2019-2022 Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 18 SPF Düzey 3 -Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168579BIST