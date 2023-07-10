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***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.07.2023 12:39
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30'a kadar Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.-TEFAS 1 BPP , Repo /Ters Repo 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir.

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Haydar Acun 2015/... Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür / 2006-2015 Sardis Menkul Değerler A.Ş. ,Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 25 SPF Düzey 3 - Türev Araçlar
Murat Türkeli 2015/2020 Sanko Yatırım Menkul Kıymetler- Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 21 SPF Düzey 3-Türev Araçlar
Mustafa Kadız 2018-Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi 27 SPF Düzey 3
Türkay Öner 2019-2022 Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 18 SPF Düzey 3 -Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168579


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Tam 10.402 10.610 -56,00  
Yarım 5.209 5.329 -28,00  
Çeyrek 2.613 2.665 -14,00  
Gümüş.Ons 23,07 23,09 0,00  
Gümüş Gr. 19,33 19,35 0,01  
B. Petrol 77,97 77,97 -0,50  
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